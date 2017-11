Preisgeld fix

HERO WOMENS INDIAN OPEN – 2. RUNDE: Nach der doppelten Nullnummer der letzten Woche werden Christine Wolf und Sarah Schober diesmal auf jeden Fall Preisgeld mitnehmen. Mit eher durchwachsenen Runden lassen aber beide im DLF Golf & Country Club bessere Ausgangslagen auf den indischen Grüns liegen.

Christine Wolf hatte am Freitag auf den Frontnine zu kämpfen, konsolidierte ihr Spiel aber und geht aus dem Cutbereich in den zweiten Spieltag. Wie Sarah Schober ist auch sie am Samstag früh unterwegs und findet mit einem recht frühen Birdie auf der 13 auch ansprechend in den Tag.

Erneut ist es danach allerdings ein Par 5, dass der Tirolerin zum Verhängnis wird und wieder einen Schlag kostet. Nachdem sie aber noch vor dem Wechsel auf die Frontnine einen weiteren Birdieputt stopfen kann, kommt sie im leicht geröteten Bereich zum Turn.

Allerdings geht es kaum danach mit einem Doppelbogey auf der 1 wieder deutlich zurück und nachdem es sich danach noch zwei weiteres Bogeys gemütlich machen, droht sogar noch ein Kampf um den Cut. Chrissie zieht aber rechtzeitig die Reißleine, findet noch zwei Birdies und darf so mit der bereits zweiten 73 (+1) und als 43. dem Finaltag planen.

Nach der Runde zeigt sie sich klarerweise nicht mit allen Aspekten ihres Spiels zu einhunder Prozent zufrieden: “Es war eigentlich ähnlich wie gestern. Ich hab einen schlechten Schlag gemacht und musste noch einmal aufteen. Ansonsten war es sehr solide, obwohl ich schon einiges liegengelassen hab.”

Alles mit dabei

Sarah Schober behielt am Freitag nach einem frühen Triplebogey die Nerven und arbeitete sich noch zur 71 (-1). Am Samstag hat sie nun den Bonus einer frühen Startzeit und will diesen klarerweise bestmöglich ausnützen.

Allerdings verläuft der Start mit einem schnellen Bogey auf der 11 nicht wirklich nach Plan. Zwar gelingt zeitnah der Sprung in den roten Bereich, danach aber tritt sie sich wie schon am Vortag ein Triplebogey ein, was viele Ränge kostet. Mit anschließendem Birdie und Eagle auf der 18 radiert sie die Fehler aber noch vor dem Turn wieder aus und kommt sogar im Minusbereich auf den Frontnine an.

Dort aber erwischt es die Steirerin dann richtig wild. Zunächst tritt sie sich einen weiteren Bogeydoppelpack ein, steuert zwar kurz gegen, muss danach aber am Par 5, der 8 sogar eine 9 notieren. Schlussendlich dürfte sich aber in dieser Woche trotz zwei Triple- und einem Quadruplebogey der Cut mit der 76 (+4) noch ausgehen. Vom 51. Platz aus sind die Topränge aber bereits in weiter Ferne.

“Abgesehen vom 8. und 14. Loch wars heute eigentlich sehr gut. Ich werd jetzt morgen nochmal Gas geben”, so Sarah nach dem gerade noch geschafften Cut. Michele Thomson (SCO) geht mit der 64 (-8) und neuem Platzrekord bei gesamt 10 unter Par als Führende in den Finaltag.

>> Leaderboard Hero Womens Indian Open