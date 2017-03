One of these days

WORLD LADIES CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Christine Wolf findet zum Auftakt am Blackstone Course von Mission Hills von Beginn an keinen Rhythmus und ziert mit der 82 nach dem ersten Spieltag das falsche Ende des Klassements.

Chrissie Wolf und Mission Hills ist sichtlich eine Kombination die noch deutlich Spielraum für Verbesserungen offen lässt. Bereits zum dritten Mal steht die Tirolerin auf einem der besten Plätze Chinas am Start und zum dritten Mal will sichtlich nichts Zählbares rausspringen.

Österreichs Olympionikin verhagelt es dabei gleich den Start gehörig. Schon auf ihrem zweiten Loch, der 11, schlittert sie in ein Doppelbogey, was der Runde die Richtung vorgeben soll. Nach einem Bogey auf der 13 und weiterer Doublette auf der 17 kommt sie nur bei 5 über Par zum Turn und tritt sich bei auf den Frontnine noch weitere teils schlimme Fehler ein.

Insgesamt verbucht sie an einem komplett verhagelten ersten Spieltag gleich vier Doppelbogeys und drei Bogeys. Lediglich zwei rote Einträge fungieren so gerade mal als Schadensbegrenzung. Mit der 82 (+9) liegt Christine Wolf abgeschlagen zurück und belegt lediglich Rang 119.

“Es war heute echt schlimm. Es ist einfach nichts gegangen. Ich hatte viele Fehlschläge in die die Grüns und dazu noch viele Bunker getroffen, wo ich mir heute echt schwer getan hab, obwohl mir Bunker sonst wirklich nichts ausmachen. Dazu dann noch ein paar kurze Putts verschoben und so ist es dahingegangen”, ärgert sich Chrissie klarerweise über den komplett verpatzten Auftakt.

Um den ersten Cut beim bereits dritten Antreten in Mission Hills noch stemmen zu können, muss am Samstag wohl bereits eine knallrote Runde gelingen. Georgia Hall (ENG) setzt sich mit der 67 (-6) in die frühe Führung.

