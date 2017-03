Passend zum Wetter

WORLD LADIES CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Christine Wolf präsentiert sich am Samstag am Blackstone Course von Mission Hills um einiges sicherer, kann ihre Runde wegen Gewitters aber erst am Sonntag beenden. Eine Finalteilnahme ist nach der tiefschwarzen Auftaktrunde aber wohl nur noch theoretischer Natur.

Christine Wolfs Performance beim hochklassigen chinesischen Event in Mission Hills passt irgendwie zum gewittrigen Wetter vor Ort. Zwar präsentiert sich die Tirolerin am zweiten Spieltag um einiges sicherer – die Olympionikin liegt nach zwei Birdies und zwei Bogeys nach 13 Bahnen bei Even Par für den Tag und auf Rang 98 – insgesamt aber will in China einfach nichts wirklich leicht von der Hand gehen.

Heuer tritt sie bereits zum dritten Mal in Mission Hills an und hält nach fünf Runden bei einem Gesamtscore von 31 über Par, was verständlich macht, warum sie nach wie vor auf den ersten Cut bei den World Ladies Championship wartet. Auch heuer droht sie den Finaltag wieder zu verpassen, sofern bei der Fortsetzung am Sonntag nicht alles aufgeht. Derzeit liegt die Cutmarke bei 4 über Par, auf den verbleibenden Löchern müsste sie nach der 82 (+9) vom Vortag somit wohl fünf Birdies finden um tatsächlich noch Preisgeld mitnehmen zu können.

“Es war bis jetzt viel besser. Ich hab den Ball sauber getroffen und damit auch mehr Grüns und auch die Saves waren heute immer beim Loch”, zeigt sie sich mit der bisherigen Runde großteils zufrieden. Derzeit gibt die Koreanerin Hae Rym Kim nach der 67 (-6) und bei gesamt 11 unter Par den Ton an. Knapp dahinter laufert Landsfrau Seon Woo Bae mit einem Schlag Rückstand, sie muss bei der Fortsetzung am Sonntag aber noch die 18 zu Ende spielen.

Jede Chance zählt

Dass das chinesische Gelände Christine Wolf nicht wirklich entgegenkommt ist kein Geheimnis. Bei dem überschaubaren LET-Kalender ist es aber kaum möglich Turniere, die einem nicht liegen, einfach auszulassen, da jede Möglichkeit auf Preisgeld zählt. Die Innsbruckerin wird nun zunächst in die Heimat zurückkehren und kurz darauf die Terre Blanche auf der Access Tour spielen. Danach geht es wieder auf die große Bühne nach Marokko und nach Spanien.

