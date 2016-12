Bernds Masters-Wedge auf Ebay

Bernd Wiesberger versteigert auf Ebay drei seiner Erfolgsschläger 2016 für Sports for Hope, unter anderem sein berühmtes Masters-Wedge.

Bernd Wiesberger lädt alle Fans zur ‘Sports for HOPE’ Charity Weihnachts-Auktion!

“Bitte helft uns in der Weihnachtszeit Geld für Familien in Not zu sammeln”, so der Aufruf von Österreichs Nummer 1 an alle Golfbegeisterten, die in letzter Minute für einen Freund oder für sich selbst noch ein außergewöhnliches Geschenk sucht.

“Ich biete drei Titleist-Schläger, die ich bei Turnieren der European und PGA Tour gespielt habe, zur Versteigerung an! Einer davon ist mein Vokey Design SM6 Lob Wedge, welches ich beim 2016 MASTERS verwendet habe – graviert mit den Namen aller Spielbahnen des Augusta National GC.”

Alle Einnahmen gehen an Sports for HOPE und werden zu 100% für den guten Zweck verwendet.

Die drei Links zu den Versteigerungen auf EBAY:

http://m.ebay.at/itm/291973003911?_mwBanner=1#ht_3665wt_1139

http://m.ebay.at/itm/291973011456?_mwBanner=1#ht_3555wt_1397

http://m.ebay.at/itm/291973020462?_mwBanner=1#ht_3736wt_1397