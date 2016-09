Zitterpartie

COSTA DEL SOL – 2. RUNDE: Robin Goger kann am Freitag im Lauro Golf zu keiner Zeit an die starke Auftaktvorstellung anknüpfen und muss in Spanien nun um den Cut zittern.

Nach Frankreich findet das Auf und Ab in Robin Gogers Spiel auch in Spanien kein Ende. Der Burgenländer, am Donnerstag mit später Startzeit und der 70 (-2) noch grundsouverän unterwegs, kann die frühe Tee Time am Freitag überhaupt nicht ausnützen, häuft gleich zu Beginn schlimme Fehler an und rasselt so im Klassement schnell hinter die Cutmarke zurück.

Auf den Backnine gestartet muss er schon auf der 12 den ersten Fehler notieren, ehe es ihn am Par 5, der 13 mit einer 9 richtig hart erwischt. Des Schlechten noch nicht genug setzt er auf das Quadruple-Bogey gleich danach noch einen weiteren Schlagverlust drauf und fällt so ungebremst im Klassement in die Tiefe.

Zwar findet er im Anschluss auf der 15 auch das erste Birdie, dieses bringt aber nicht den erhofften Turnaround. So trägt er danach sechs Pars auf der Scorecard ein, ehe ein weiteres Bogey die Hoffnung aufs Wochenende weiter begräbt. Erst zwei späte Birdies auf der 6 und der 9 bringen ihn dann wieder heran.

Herber Dämpfer

Mit der 76 (+4) muss Robin Goger nun zittern, dass sich das Wochenende noch ausgeht. Nach den Vormittagsflights rangiert er nur auf Rang 46 und muss nun hoffen, dass die Cutmarke noch zu seinen Gunsten wandern. Auch im Kampf um den direkten Aufstieg auf die Challenge Tour wäre ein geschaffter Cut enorm wichtig.

Mittlerweile ist er in der Jahreswertung bis auf Rang 9 abgerutscht. Auf den rettenden 5. Platz fehlen bereits knapp 4.000 Euro. Diese Differenz würde in dieser Woche mit einem verpassten Wochenende wohl noch etwas größer werden.

>> Leaderboard Costa Del Sol