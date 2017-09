Festgefahren

DAP CHAMPIONSHIP – FINAL: Sepp Straka agiert auch am Finaltag im Canterbury GC zu fehleranfällig und sitzt mit der 74 im Keller des Leaderboards fest.

Sepp Straka kann dem dritten und vorletzten Finalturnier der Web.com Tour Saison seinen Stempel nicht aufdrücken. Zwar startete der Wahlamerikaner am Donnerstag mit der 67 (-3) richtig gut und positionierte sich damit sogar im Spitzenfeld, bereits am Freitag aber riss mit der 73 (+3) der Faden, was zwar ohne Probleme noch für den Cut reichte, ihm viele Ränge kostete.

Richtig bergab ging es am Moving Day, als er nicht über die 75 (+5) hinauskam, was ihn regelrecht am hinteren Ende des Klassements einzementierte. Auch am Sonntag will dann nicht viel Zählbares gelingen. Sepp startet zwar mit Pars solide, nach einem Bogey und darauffolgendem Birdie fehlt aber schon auf den Frontnine der benötigte Vortrieb.

Richtig ungemütlich wird es dann aber nach dem Turn. Der Doppelstaatsbürger muss neben einem Bogey gleich zwei Doubletten notieren, was ein zwischenzeitliches Birdie auf der 12 nicht einmal im Ansatz abfedern kann. Schlussendlich steht er mit der 74 (+4) beim Recording und sitzt damit als 65. richtiggehend im Keller des Leaderboards fest.

Gute Saison

Trotz der durchwachsenen Woche spielt Sepp Straka aber eine durchaus beachtliche erste Saison auf der Web.com Tour. Das Spielrecht für kommendes Jahr hat er bereits seit einigen Wochen abgesichert und hat sogar nach wie vor die Chance sich einen von noch 25 zu vergebenden PGA Tour Plätzen zu sichern. Dazu allerdings benötigt er nächste Woche beim Saisonfinale ein absolutes Topergebnis.

