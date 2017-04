Fritsch bei Gösser Open

GÖSSER OPEN 2017 – Mit Florian Fritsch stellt sich ein freundschaftlich verbundener European Tour-Spieler als Gratulant zum Jubiläums-Turnier ein.

Vor vier Jahren war er zuletzt als guter Freund von Martin Wiegele und Co. und ohne Tourkarte zur Gösser Open gekommen. Heute stellt sich Florian Fritsch als etablierter European Tour-Spieler als Gratulant zur 25. Gösser Open ein.

“Ich habe 2013 ja schon einmal in Maria Lankowitz gespielt und dabei erlebt, wie viel Leidenschaft und Herzblut in diesem Turnier steckt. Als mich Gary Stangl für dieses Jahr wieder zu den Gösser Open eingeladen hat, habe ich keine Sekunde gezögert und sofort zugesagt. Mit der professionellen Organisation und den vielen Zuschauern könnte man meinen, auf der European Tour gelandet zu sein. Ich freue mich jedenfalls schon wieder sehr auf die Gösser Open“, gab Fritsch liebend gerne seine Zusage.

Trotz Kürzung der ÖGV-Förderung ist es Organisator Gary Stangl mit großen Anstrengungen und auch dank der Treue von Titelsponsor Gösser gelungen das 25-jährige Jubiläum der Gösser Open auf die Beine zu stellen. Um dem Terminplan des Deutschen Golfers des Jahres 2016 entgegenzukommen, wurde sogar das Turnier kurzerhand auf den 18. bis 20. Mai verlegt, womit es erstmals zu einem Samstags-Finish kommen wird. Fritsch, der aufgrund seiner notorischen Flugangst nur mit dem Auto anreist, wird für die Gösser Open extra von der Portugal Open kommend die lange Autofahrt über 28 Stunden in Kauf nehmen.

Bei dem einzigen Österreichischen Alps Tour-Event des Jahres werden auch Martin Wiegele, Lukas Nemecz und Markus Brier die Gelegenheit nutzen, sich für die Challenge Tour-Saison einzuspielen. Das 42.500 Euro-Turnier in Maria Lankowitz wird sich somit wie bereits in den letzen Jahren nicht nur mit dem stärksten Spielern der Third Level-Tour, sondern auch wieder mit einigen erlesenen Gästen schmücken können.