Mentaltraining mit Brier

Gutscheine für Mentraltraining mit Markus Brier! Ein Geschenk der besonderen Art wird der eine oder andere glückliche Golfer am 24. unter dem Weihnachtsbaum finden.

Gedanken an Maudis historischen European Tour-Sieg in Fontana, dem ersten eines Österreichers überhaupt in der ersten Liga, erzeugt bei vielen Fans heute noch Gänsehaut-Feeling. Wie Markus gerne in seinem Blog herausstreicht, verdankt er viel von seiner mentalen Stärke dem Training mit Kristin Walzer, mit der er heute noch zusammenarbeitet, wenn auch in etwas anderer Mission.

“Mental Fit mit Markus Brier” lautet die dreistufige Seminarreihe, wo der interessierte Hobbygolfer vom Einsteiger über den Fortgeschrittenen bis zum Mental-Profi sein eigenes “Kopf-Game” voranbringen kann.