Klar in Schlagdistanz

MEXIKO CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Sepp Straka büßt im El Bosque CC am Moving Day zwar die Führungsrolle ein, geht in Mexiko aber als 3. klar in Schlagdistanz in die letzte Runde.

Sepp Straka geht als Führender ins Wochenende von Mexiko. Der Doppelstaatsbürger hatte am Freitag bei böigem Wind teils ordentlich zu kämpfen, verteidigte seine Führung aber gekonnt. Am Moving Day will der Wahlamerikaner das Tempo weiterhin hochhalten und sich so die Chance auf seinen ersten Sieg auflegen.

Das Vorhaben geht auch von Beginn an gut auf. Sepp verpasst zwar am Eröffnungs-Par 5 das Birdie, holt dieses aber am Par 3, der 3 nach, taucht mit weiterem roten Eintrag auf der 5 noch tiefer in den Minusbereich und verteidigt so nach den Frontnine noch seine Führungsrolle.

Kaum auf den Backnine angekommen findet er am Par 5, der 10 schon das nächste Birdie und marschiert damit sogar erstmals leicht vorne weg. Im Anschluss kann Sepp aber nicht mehr zusetzen und muss am Par 3, der 15 sogar noch ein Doppelbogey notieren, was dem Wahlamerikaner schlussendlich auch den Platz an der Sonne kostet.

Mit der 71 (-1) mischt Sepp als 3. aber weiterhin im absoluten Spitzenfeld mit und geht mit lediglich drei Schlägen Rückstand auf den neuen Führenden US-Amerikaner Matt Atkins (66) aus sehr guter Verfolgerposition in den Finaltag.

>> Leaderboard Mexiko Championship