Saison-Endspurt

TURNIER-VORSCHAU WOCHE 49 / 2016: Christine Wolf und Gordon Manson wollen bei ihren letzten Turnieren der Saison noch einmal alles aus sich herausholen. Sepp Strake kämpft in Florida ums Spielrecht für die Web.com Tour.

Chrissie Wolf will zum Saisonabschluss in Dubai noch einmal alles aus sich herausholen und für einen starken Auftritt sorgen. Die Tirolerin mischt als einzige Österreicherin im Emirates GC mit und will anders als im Vorjahr auch am Freitag und Samstag noch ein Wörtchen mitreden. Gespielt wird von Mittwoch bis Samstag um ein Gesamtpreisgeld von 500.000 Euro. Titelverteidigerin ist die Chinesin Shanshan Feng.

Finale auf Mauritius

Gordon Manson lässt wie schon in den letzten Jahren seine Saison unter Palmen auf Mauritius ausklingen. Bei angenehmen sommerlichen Temperaturen will der gebürtige Schotte noch einmal am Leaderboard weit nach oben klettern und so sein gutes Jahr standesgemäß abschließen. Gespielt wird von Freitag bis Sonntag ohne Cut um ein Gesamtpreisgeld von 450.000 Euro. Titelverteidiger ist Colin Montgomerie (SCO).

Um die Tourcard

Sepp Straka nimmt ab Donnerstag die letzte Stufe der Web.com Tourschool in Angriff und wird alles daran setzen sich ein Spielrecht für Amerikas zweithöchste Spielklasse zu sichern. Aus einem mehr als 150 Spieler umfassenden Feld sollte Sepp am Sonntag unter den Top 45 liegen um sich eine gewinnbringende Kategorie mit etlichen Startchancen erspielen zu können. Gespielt wird in Winter Gardens, Florida im Orange County National sowohl am Crooked Cat als auch am Panther Lake Course.