Probegalopps und Goodbye

TURNIERVORSCHAU WOCHE 13 / 2017: Bernd Wiesberger und unsere Golfdamen bereiten sich für höhere Aufgaben vor, während sich die Pro Golf Tour aus Marokko verabschiedet.

Bernd Wiesberger bestreitet zum zweiten Mal die Shell Houston Open als Generalprobe für das US Masters. Der Houston Golfclub liegt dem Österreicher sichtlich, wo er im Vorjahr erstmals den Cut bei einem regulären Event der US PGA Tour schaffte und am Ende auf Platz 27 am Leaderboard aufschien.

Auch heuer sollen pickelharte und pfeilschnelle Grüns die Teilnehmer auf die zu erwartende Aufgabe in Augusta einstimmen. Jon Rahm, Jordan Spieth, Phil Mickelson, Rickie Fowler, Henrik Stenson und Patrick Reed sorgen für ein bärenstarkes Lineup in Texas.

Abschied aus Marokko

Mit der Open Tazegzout in Agadir verabschiedet sich die Pro Golf Tour mit einem 6. Turnier im heurigen Jahr aus Marokko. Vor allem Clemens Prader hofft noch einen späten Punch an der Atlantikküste zu landen, nachdem er bislang seine gute Form noch nicht nach Wunsch in ein Topergebnis ummünzen konnte.

Auch Leo Astl, Berni Reiter, Benni Weilguni und Bernard Neumayer zeigen in der Vorwoche phasenweise gute Ansätze, die optimistisch für das Dreitagesturnier im Tazegzout Golfclub stimmen.

Formtest in Südfrankreich

Christine Wolf, Sarah Schober und Nina Mühl spielen sich bei der Terre Blanche Open in der Nähe von Cannes für die nahende Europasaison ein. Während Wolf bereits in Australien und China Spielpraxis sammeln konnte, legt LET-Einsteigerin Sarah Schober einen Kaltstart in Südfrankreich hin.

Die Terre Blanche Open zählt zur LET Access-Series und wird ab Freitag über drei Runden mit einem Preisgeld von 40.000 Euro gespielt.