VIEL ZU HOLEN

TURNIER VORSCHAU – WOCHE 28 /2017: Bernd Wiesberger bei der Open-Generalprobe in Troon, Wiegele und Schwab beim Super-Challenger auf Sardinien.

Bernd Wiesberger spielt sich in Dundonald Links (Troon) in der Disziplin Linksgolf für die Open Championship ein. Die Scottish Open wurde ebenfalls zu einem 7 Millionen Dollar-Event der Rolex Series aufgewertet um Europas Stars von der US PGA Tour anzulocken.

Somit werden sich bei Schottlands Topturnier auch McIlroy, Stenson, Mickelson, Fowler, Scott, Reed, Fitzpatrick, Kaymer, Cabrera-Bello und Hatton den Feinschliff im Linksgolf holen.

Wertvolle Birdies

Martin Wiegele und Matthias Schwab lassen sich die Chance auf den italienischen 300.000 Euro-Challenger auf Sardinien nicht entgehen. Mit der Ryder Cup-Bewerbung für 2022 hat sich Italien unter anderem zur jährlichen Austragung des aufgemotzten Events der Challenge Tour verpflichtet, was den Österreichern durchaus gelegen kommt.

Martin Wiegele liegt aktuell als 14. im Race to Oman auf einem Aufstiegsplatz Richtung European Tour und Matthias Schwab möchte bei seinem 4. von 7 Invites endlich fett anschreiben um sich eine Kategorie zu erspielen.

Iron-Golfman

Sepp Straka möchte sich die Strapazen der letzten Wochen nicht anmerken lassen, wenn er eine 7. Turnierwoche in Folge anhängt. Bei der Utah Championship gibt es mit 700.000 US Dollar überdurchschnittlich viel auf der Web.com Tour zu verdienen.

Straka rangiert zur Zeit auf Platz 62 in der Order of Merit. Dass er nicht näher an den entscheidenden Top 25 dran ist, liegt vor allem an den verpatzten Sonntagen, wo er heuer bereits 6 Mal seine schwächste Wochenrunde drehte.

LET-Access in Galizien

Nina Mühl möchte sich im Nordwesten Spaniens weiter auf der LET Access-Series in Richtung erster Damenliga bewegen. Auf Rang 11 der Order of Merit fehlt der Wienerin jedoch einiges, die bislang nicht beständig genug vorne mitspielen konnte.

Im Augas Santas Balneario Golf Resort nahe der galizischen Stadt Vigo geht es von Mittwoch bis Freitag um 35.000 Euro Preisgeld. Wegen des frühen Turnierbeginns hatten auch Christine Wolf und Sarah Schober keine realistische Chance von Thailand kurz entschlossen einzufliegen. Somit ist neben Mühl neuerlich Nadine Dreher die einzige Österreicherin am Start.