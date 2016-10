Lohnende Aufgaben

TURNIER-VORSCHAU WOCHE 41 / 2016: Bernd Wiesberger fordert die Brit-Stars beim British Masters, Manuel Trappel teet erstmals in China auf. Robin Goger kämpft in Italien um den Aufstieg in die Challenge Tour.

Nach zuletzt drei Top 10-Ergebnissen in Serie, die ihn bis auf Rang 23 im Race to Dubai nach vorne brachten, möchte Bernd Wiesberger diesmal auf der britischen Insel zuschlagen.

Beim British Masters muss sich Österreichs Nummer 1 mit einem starken Aufgebot an Heimstars herumschlagen, von Titelverteidiger Matt Fitzpatrick über Luke Donald, Chris Wood bis zu Danny Willett und Tyrrell Hatton. Gespielt wird das Turnier erstmals in The Grove bei Watford um fettes Preisgeld von 3 Millionen Pfund.

Neuland für Trapps

In seiner vierten Saison auf der Challenge Tour bestreitet Manuel Trappel erstmals eines der fernöstlichen Pro-Events. Die Hainan Open lockt mit satten 350.000 Euro Preisgeld ein starkes Feld an, das gemeinsam von Challenge-Tour und Chinesischem Golfverband entsandt wird.

Trappel wird auf dem überlangen und windanfälligen Kurs den Hammer auspacken müssen, um sich auf der südchinesischen Ferieninsel Hainan beweisen zu können. Der Vorarlberger benötigt noch ein gutes Ergebnis für die Top 80. Lukas Nemecz und Martin Wiegele pausieren nach den anstrengenden letzten Wochen.

Auf ins vorletzte Gefecht

Mit zwei italienischen Turnieren fällt der Vorhang über die Alps Tour-Saison 2016. Robin Goger, der nach dem enttäuschenden Golfsommer aus den Top 5 im Ranking hinausgefallen ist, geht mit rund 6.000 Euro Rückstand auf ein Challenge Tour-Ticket in den Showdown der Alps Tour.

Die Abruzzo Open ist eines der wenigen Viertagesturniere auf der Satellite Tour, dank eines etwas höheren Preisgelds von 45.000 Euro. Im Miglianico Golfclub wird ab Donnerstag zuerst die regionale Open gemeinsam mit der Italian Pro Tour gespielt und anschließend ab kommenden Mittwoch das 60.000 Euro-Finale.

Uli Weinhandl und Clemens Dvorak verstärken das heimische Aufgebot und wollen eine bislang enttäuschende Saison versöhnlich beenden.