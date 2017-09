Woche der Ausrufezeichen

TURNIER VORSCHAU: Bernd Wiesberger nimmt Westy’s Einladung dankend an. Für Straka und Mühl ist es die Woche der Entscheidung.

Nach Luke Donald und Ian Poulter ist heuer Lee Westwood dran um seine Kollegen zum illustren British Masters einzuladen. Bernd Wiesberger trifft somit auf ein stargespicktes Feld mit McIlroy, Westwood, Kaymer, Garcia, Fitzpatrick und Titelverteidiger Noren.

Westwood hat in den vom ihm mitdesignten Close Hourse Course in der Nähe von Newcastle eingeladen, einem anspruchsvollen, britischen Par 71-Kurs. Mit 3 Millionen Pfund wartet fürstliches Preisgeld, das Österreichs Nummer 1 hoffentlich nützt um seine Top 10-Position im Race to Dubai zu verteidigen. Im Vorjahr, als allerdings auf einem anderen Kurs gespielt wurde, erreicht Wiesberger den alleinigen 2. Platz.

Basken laden zum Europafinale

Mit der Challenge de Espana verabschiedet sich die Challenge Tour für 2017 von ihrem Home-Kontinent. Auch wenn mit 200.000 Euro ein im Vergleich zu den kommenden Wochen nur ein halb gefüllter Preisgeldtopf zur Verfügung steht, wollen sich Schwab, Wiegele und Trappel die Chance im Saisonfinish nicht entgehen lassen, wo jeder Euro doppelt zählt. Trappel ist dank seines Topergebnisses von Irland als 3. Österreicher in das Feld gerutscht.

Finale Chance

Sepp Straka startet in seine erste Web.com Tour Championship, als Abschluss einer insgesamt beeindruckenden Rookie-Saison in Amerikas zweiter Profiliga, wo er auf Anhieb sein Spielrecht für 2018 verteidigen konnte.

Im Atlantic Beach Golfclub bei Jacksonville, Florida, findet die Final-Series ihren Abschluss, wo die letzten 25 Tourkarten für die PGA Tour 2018 vergeben werden. Im Ranking der Final Series rangiert der Austroamerikaner aktuell nur auf Platz 51 und würde in etwa ein Top 3-Ergebnis benötigen um den ultimativen Traum des Spielrechts in der wichtigsten Profiliga der Welt zu realisieren.

Um das LET-Ticket

Nina Mühl begibt sich auf die Spuren von Sarah Schober, die im Vorjahr ihre LET-Tourkarte über die Let Access-Series holen konnte, damals sogar als Gewinnerin der Jahreswertung. Die Wienerin hat sich als 4. der Order of Merit gut in Position gebracht, allerdings nur mit knapp mehr als 1.000 Euro Puffer zu den Verfolgerinnen.

In Stoke-by-Nayland veranstaltet die englischen Womens PGA auch heuer das Tourfinale. Von Donnerstag bis Samstag geht es über 54 Löcher um 35.000 Euro Preisgeld.