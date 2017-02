Golf-, Wellness- und Natur-Genuss im Süden

Spüren Sie die Lust am Leben in einer der schönsten Regionen im Süden Kärntens: dem Thermenort Bad Kleinkirchheim im Biosphärenpark Nockberge. Golfvergnügen gepaart mit alpiner Wellness zwischen sanften Bergkuppen und glasklaren Seen lassen Ihren Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Denn was Bad Kleinkirchheim so besonders macht ist seine Vielfalt, die sich hier nicht nur in der Natur, sondern auch in den einzelnen Aktivitäten widerspiegelt. Sie können sich ganz spontan entscheiden, ob Sie den Tag beim Schönen Spiel am Golfplatz, beim Wandern in den Nockbergen, beim Entspannen in der Therme oder beim Genießen am See verbringen. Gut erholen werden Sie sich in jedem Fall. Denn die klare Luft und das einzigartige Panorama begleiten Sie in der Region auf Schritt und Tritt.

Die Gondeln der beiden Bergbahnen im Ort bringen Sie auch schnell und sicher in die luftigen Höhen. Oben angekommen, liegen Ihnen dann die schönsten Wanderwege in Kärnten zu Füßen. Danach lassen Sie den Tag ganz entspannt im warmen Thermalwasser ausklingen. Das Thermal Römerbad ist nicht nur einer der schönsten alpinen Wellness-Tempel Europas, sondern auch die ideale Ergänzung zu allen sommerlichen Aktivitäten. Das Thermalwasser wirkt besonders heilsam auf Muskeln und Gelenke und stärkt Sie so wieder für Ihren nächsten Golf-Schwung.

Viele Wege führen also in der Region Bad Kleinkirchheim zum Wohlergehen. Das Rundum- Angebot umfasst natürlich auch ein breit gefächertes kulinarische Angebot – von der Hütte mit herzhaften Gerichten aus überlieferten Rezepten bis zur Haube und zu Köstlichkeiten der Alpe Adria Küche.

So tanken Sie Kraft für den Longest Drive, der in Bad Kleinkirchheim vorzüglich gelingt, denn hier auf 1.100 m Seehöhe fliegen die Bälle viel weiter.

Golfplatz Bad Kleinkirchheim

Bereits seit gut 30 Jahren lockt der traditionelle Platz Golfliebhaber, die das Besondere suchen. Eine alte Mühle empfängt die Besucher des 18-Loch Platzes mit viel Flair, bevor es auf die 8er-Schleife geht. Der von Don Harradine designte Platz ist spektakulär und dennoch stets ein Teil der Landschaft und garantiert Ihnen aufgrund seiner interessanten und gewachsenen Topografie abwechslungsreiches Spielvergnügen. Golfer aller Spielstärken fühlen sich hier wohl.

In Bad Kleinkirchheim golfen Sie wirklich mit Genuss. Der Golfplatz gilt als Geheimtipp unter den Genuss-Golfern, da er nicht so überlaufen ist und ein angenehmes Spiel ermöglicht. Das Panorama des Biospährenpark mit seinen leuchtenden Wiesen und Wäldern mit duftenden Zirben und den sanften Kuppen der Nockberge begleitet Sie bei jedem Abschlag. Für Golffans ist diese Anlage also ein Muss, für Naturliebhaber ein Augenschmaus!

Vor allem im Hochsommer wird der Platz von den Golfern geschätzt, denn aufgrund der Höhenlage von 1.100 m golfen Sie selbst an den wärmsten Tagen des Sommers bei angenehmen Temperaturen und Sie marschieren auf stets saftig grünen Fairways.

Zusätzlich zum 18-Loch-Platz stehen großzügige angelegte Übungseinrichtungen sowie ein 6-Loch-Kurzplatz zur Verfügung. Die etwas abseits vom Golfer-Rummel gelegene Übungsarena bietet so die perfekte Spielwiese für ein ungestörtes Training, ein kurzes Spiel zwischendurch oder für die ersten Golfschwünge.

In näherer Umgebung von Bad Kleinkirchheim befinden sich weitere 11 Partnergolfplätze.

Unbegrenztes Golf-Vergnügen mit den nock/golf-Hotels

Mit den nock/golf-Hotels in Bad Kleinkirchheim bereitet Ihnen Ihr Golfurlaub ein besonderes Vergnügen. Denn die familien-geführten nock/golf-Hotels sind weithin für Ihre Qualität bekannt und verwöhnen Sie mit persönlichem und kompetentem Golf-Service. Die selbst golf-begeisterten Gastgeber-Familien wissen, was ein Golfer wünscht und begleiten Sie auch gerne zum Golfspiel.

Als Gast eine nock/golf-Hotels genießen Sie die ganze Saison über einzigartige Geenfee-Konditionen.

Abgerundet durch die erlesenen kulinarischen Genüsse und das besondere Angebot der alpinen Wellness in den großzügigen Spa-Bereichen der Hotels, erwartet Sie ein erstklassiger Wohlfühl-Golf-Urlaub.

TIPP! Mit dem „Golf unlimited – Package“ spielen Sie in Bad Kleinkirchheim unlimitiertes Golf! z.B. 4 Nächte inkl. Verwöhnpension und unlimitiertem Golf ab € 480,-.

>> MEHR ÜBER GOLF UNLIMITED



Ihre nock/golf-Hotels in Bad Kleinkirchheim:



****Wohlfühl & Genusshotel Felsenhof, www.hotelfelsenhof.at

*****Thermenwelt Hotel Pulverer, www.pulverer.at

****s Ronacher Hotel Die Post, www.diepost.com

****s Hotel Kirchheimerhof, www.kirchheimerhof.at

****Hotel Kolmhof,

www.kolmhof.at

****Trattlerhof,

www.trattlerhof.at

****Hotel Prägant,

www.hotel-praegant.at