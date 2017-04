Johnson gilt nach Sieg in Mexiko als Favorit für das Masters

Dustin Johnsen ist erst seit Ende Februar die Nummer Eins der Weltrangliste. Seitdem hat der Amerikaner seine Stellung weiter gesichert, indem ihm ein weiterer Sieg bei der Golf-Weltmeisterschaft in Mexiko gelungen ist. Bei einer Größe von 1,93 Meter erinnert er zwar eher an einen Basketballspieler, aber im letzten Spiel hat er alle Aspekte seines Talents aufgezeigt. Seine Präzision auf dem Rasen ist ebenso beeindruckend wie seine Kraft und seine langen Schläge.

https://usatgolfweek.files.wordpress.com/2017/03/dustin-johnson-trophy-e1488768211477.jpg?w=1200

Johnson führt dank seiner Leistungen eine Liste mit neuen jungen Talenten an und ist dieses Jahr zum Favoriten für die großen Turniere geworden, so auch für die US-Masters in Augusta. Die Wettenden auf der Sportwettseite Betway scheinen das ähnlich zu sehen, denn am 29. März standen die Wettquoten für ihn und Jordan Spieth, das Turnier zu gewinnen, 7:1.

Der 32-Jährige hat 2017 bisher nur wenige Schwächen gezeigt, auch wenn das Turnier in Mexiko nicht einfach zu bestreiten war. Der US Open-Sieger hat im Club de Golf Chapultepec 16 Putts aus einem Abstand von 3 Metern verfehlt. Aber der Amerikaner hat dennoch in Südamerika gewonnen. Johnson hat mit nur einem Schlag Vorsprung den Engländer Tommy Fleetwood besiegt und konnte in der Endrunde auch gegen Rory McIlroy und Justin Thomas bestehen.

Die Zuschauer in Mexiko haben begeistert beobachtet, wie Johnson mit seiner Geschicklichkeit Fleetwood und Co besiegt hat. Am 18. Loch war dem Spieler, der ursprünglich aus South Carolina stammt, zu einem Par gezwungen, nachdem sein stärkster Rivale mit einem Putt den Druck erheblich erhöht hatte. Johnson wirkte aber zu keinem Zeitpunkt gestresst oder nervös und holte den vierten WGC-Sieg seiner Karriere. Selbst schwierige Hindernisse konnten ihn nicht stoppen, womit er seinen guten Ruf wieder einmal bestätigt hat.

Bisher ist es nur dem legendären Spieler Tiger Woods gelungen, mehr WGC-Turniere zu gewinnen als die aktuelle Nummer Eins der Weltrangliste. Aber Johnsons letzter Sieg war mit Sicherheit sein beeindruckendster. Auch wenn derartige Veranstaltungen nicht immer an den besten Orten stattfinden, fand das Turnier in Mexiko 2000 Meter über dem Meeresspiegel statt, wodurch eine ganz besondere Atmosphäre entstand. Und die hochrangigen Teilnehmer haben diesen Effekt natürlich noch verstärkt. Der Platz wurde bereits mit dem Crans-sur-Sierre, der Heimat der europäischen Meisterschaft, verglichen. Daher war es wohl keine große Überraschung, dass auch ein Topspieler das Turnier gewann.

Dank seinem zweiten Platz ist der Brite Fleetwood auf Platz 35 der Weltrangliste aufgestiegen. Mit seiner Leistung in Mexiko konnte er an seinen Erfolg in Abu Dhabi anknüpfen. Im April tritt er daher nun zum ersten Mal bei den Masters an. Die letzte Runde mit 66 bedeutete, dass ein Punktestand von 13 unter Par ausreichte, um sich den zweiten Platz direkt hinter Johnson zu sichern.

Der Brite Ross Fisher könnte ebenfalls nach Augusta zurückkehren, denn er steht mittlerweile auf Platz 55 der Weltrangliste, nachdem er eine Abschlussrunde von 65 hingelegt hat. Damit konnte er in Mexiko neben dem Spanier Jon Rahm den dritten Platz belegen.

Aber diese kosmopolitische Gruppe, die sich auf den ersten Plätzen tummelt, spricht nur für Johnsons Erfolg und beweist, dass er langfristig gute Leistungen zeigt. Natürlich ist ein derart großes Talent eine gute Waffe im modernen Golf – und seine Genauigkeit hebt ihn von anderen Spielern ab. In Mexiko wurde seine Schlagauswahl definitiv auf die Probe gestellt, und auch hier konnte er sein Talent erneut unter Beweis stellen.

Johnson hat im letzten Jahr sein erstes großes Turnier bei den US Open im Oakmont Country Club gewonnen, und da es bis zu den Masters nun nur noch einen Monat dauert, hat er auf jeden Fall gute Chancen auf seinem ehemals vierten Platz und seinem sechsten Platz in den beiden vorherigen Turnieren aufzubauen. Es könnte also ein weiteres legendäres Turnier in Augusta werden, denn das Talent der Spieler könnte ein knappes Rennen bedeuten. Der Sieger aus 2015, Spieth, hat bereits dieses Jahr gewonnen, und auch Rickie Fowler hat in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt. Auch Thomas, der Japaner Hideki Matsuyama und McIlroy haben wohl gute Chancen, auf einem der ersten Plätze zu landen, da sie eine erfolgreiche Saison hinter sich haben.