Ryder Cup Samstag – Live Blog

RYDER CUP SAMSTAG – LIVE BLOG FOURSOMES: Mit 3 : 5 Punkten im Rückstand liegend brennt Europa auf Revanche in den Samstags-Vierern.

Nach dem 0:4 Debakel in den Freitag-Foursomes, das verantwortlich für den unerwarteten Rückstand der Europäer in ihrer Domäne der Vierer ist, brennt das Europa-Team auf Revanche in den Re-Matches am Samstag. Während die Gastgeber nach dem Motto “Never Change a Winning Team” nur Snedeker / Koepka den Vorzug geben gegenüber Dustin Johnson / Matt Kuchar, hat Darren Clarke sein Lineup ordentlich “geschüttelt und gerührt”.

Der noch punktelose Martin Kaymer pausiert, dafür kommen mit Chris Wood und Matt Fitzpatrick die letzten Spieler zum Einsatz, die am Freitag komplett pausierten. Dazu trennt Clarke auch sein Top-Duo Stenson / Rose und setzt Rose mit Wood und Stenson mit Fitzpatrick ein. So soll der Zweipunkte-Rückstand am Samstag ausgeglichen werden.

LIVE BLOG mit den SAMSTAG FOURSOMES am Vormittag in Hazeltine:

Rory MCILROY / Thomas PIETERS : Phil MICKELSON / Rickie FOWLER

Henrik STENSON / Matt FITZPATRICK : Brandt SNEDEKER / Brooks KOEPKA

Justin ROSE / Chris WOOD : Jimmy WALKER / Zach JOHNSON

Sergio GARCIA / Rafa CABRERA-BELLO : Patrick REED / Jordan SPIETH

>> Ryder Cup Live Scores

>> SKY überträgt exklusiv und live von Freitag bis Sonntag vom RYDER CUP aus Hazeltine.