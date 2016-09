Ryder Cup – Fourballs Live-Blog

RYDER CUP 2016 – FOURBALLS FREITAG: Live-Blog: Können die Europäer am Nachmittag im Bestball zurückschlagen und den USA Paroli bieten?

Nach dem 0:4 Morgendebakel in ihrer Domäne Foursome muss sich das Euro-Team etwas für den Nachmittag im Bestball einfallen lassen: frische Kräfte und mehr Gefühl auf den Grüns müssen her um den Rückstand in den 4 Fourballs verkürzen zu können. Das Spielformat: jeder Spieler locht seinen eigenen Ball, das bessere Lochergebnis zählt für das Team und entscheidet darüber welches Team dieses Hole für sich gewinnt.

Die Europäer bringen im Bestball erstmals Rafa Cabrera-Bello an der Seite von Sergio Garcia und Danny Willett mit Martin Kaymer ins Spiel. Die US Boys geben dagegen allen vier am Vormittag geschonten Spielern eine Chance: Ryan Moore, J.B. Holmes, Brandt Snedeker und Brooks Koepka. In der Spitzenpartie kommt es zu einem Revanchematch zwischen den ungeschlagenen Texanern Spieth / Reed mit Stenson / Rose.

LIVE-BLOG mit den vier Fourballs am Freitag Nachmittag:

Henrik STENSON / Justin ROSE : Jordan SPIETH / Patrick REED (1 UP / 3)

Gleich am ersten Loch machen die Amerikaner dort weiter wo sie nach den Foursomes aufgehört haben. Patrick Reed schlägt eine perfekte Annäherung und locht aus nicht ganz zwei Metern zum ersten Birdie, was die USA rasch in Führung bringt.

(1 UP / 2) Sergio GARCIA / Rafa CABRERA-BELLO : J.B. HOLMES / Ryan MOORE

Rafael Cabrera-Bello findet perfekt in den Ryder Cup. Der Spanier schlägt auf der 1 eine lasergenaue Annäherung und lässt sich die Birdiechance nicht nehmen, die Europa schnell mit 1 Auf voran bringt.

Martin KAYMER / Danny WILLETT : Brandt SNEDEKER / Brooks KOEPKA (AS / 1)

Brooks Koepka legt seine Annäherung geschenkt zum Stock. Danny Willett will die 1 aber nicht verloren geben und stopft einen wahren Monsterputt um das Loch doch noch teilen zu können.

Rory MCILROY / Thomas PIETERS : Dustin JOHNSON / Matt KUCHAR

>> Ryder Cup Live Scores

>> SKY überträgt exklusiv und live von Freitag bis Sonntag vom RYDER CUP aus Hazeltine.