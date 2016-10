Spiethrutenlauf?

RYDER CUP 2016 – SINGLES LIVE-BLOG: Gastgeber USA geht mit drei Punkten Vorsprung in die 12 Einzel von Hazeltine. Steht den Europäern ein Spiethrutenlauf bevor?

Exakt vier Jahre ist der historische Meltdown von Medinah her, als das US Team in den Singles einen Vorsprung von 10 : 6 verspielte und Martin Kaymer den Winning Point holte. Der Captain ist der Gleiche – gelingt Davis Love III mit seinem US Dreamteam die Revanche? Der Vorsprung vor den 12 Einzeln auf Titelverteidiger Europa beträgt diesmal satte 3 Punkte nach den Vierern, die 9,5 : 6,5 endeten.

Die 12 Paarungen versprechen ab 18:00 MESZ einen spektakulären Showdown, nachdem Europa seine stärksten Spieler in die ersten 6 Flights gepackt haben und die USA ihr texanisches Superduo ebenfalls früh bringen. So kommt es im ersten Single zum erhofften Superduell von Rory McIlroy mit Patrick Reed, den bislang dominierenden Figuren beider Teams – da wird das Adrenalin nur so kochen.

Mit Jordan Spieth (gegen Henrik Stenson), J.B. Holmes (gegen Thomas Pieters) und Rickie Fowler (gegen Justin Rose) wollen die US Boys früh die Vorentscheidung erzwingen. So könnte ihr Player of the Year, Dustin Johnson, spätestens im 9. Flight den Winning Point einfahren, so wohl deren Traumszenario.

Die Europäer wiederum hoffen die stärksten Spieler des Gegners früh neutralisieren zu können und in den späten Flights zuzuschlagen. Als Titelverteidiger benötigt Europa insgesamt nur 14 Punkte (7,5 in den Singles), die USA 14,5 Zähler (nur noch 5 in den Singles).

LIVE-BLOG ab 18:00 MESZ mit den 12 Singles:

Patrick REED : Rory MCILROY

Jordan SPIETH : Henrik STENSON

J.B. Holmes: Thomas PIETERS

Rickie FOWLER : Justin ROSE

Jimmy WALKER : Rafa CABRERA-BELLO

Phil MICKELSON : Sergio GARCIA

Ryan MOORE : Lee WESTWOOD

Brandt SNEDEKER : Andy SULLIVAN

Dustin JOHNSON : Chris WOOD

Brooks KOEPKA : Danny WILLETT

Matt KUCHAR : Martin KAYMER

Zach JOHNSON : Matt FITZPATRICK

>> Ryder Cup Live Scores

>> SKY überträgt exklusiv und live von Freitag bis Sonntag vom RYDER CUP aus Hazeltine.