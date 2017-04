Trick Shot-Champion

RBC HERITAGE 2017 – FINAL: Wesley Bryan, bislang vor allem durch seine Trick Shot Videos bekannt, zeigt in Harbour Town sein Champions-Kunststück.

Wesley Bryan und sein Bruder George machten sich einen Namen mit lustigen Trickshot-Videos – dieser Karriere fügt der 27-jährige aus South Carolina nun sein Meisterstück hinzu: mit dem Heimsieg beim RBC Heritage erfüllt sich Bryan einen Kindheitstraum um sich sofort die Ziele ein Stück höher zu stecken: “Jetzt bin ich einer von jenen unzähligen Spielern, die es auf einen Sieg auf der US PGA Tour gebracht haben. Ab sofort geht es nur darum Sieg Nummer 2 anzupeilen.”

Doch schon der Premierensieg dahin in Harbour Town war ein echtes Meisterstück: seine vier Schläge Rückstand macht Bryan mit vier Birdies in Folge auf den Front 9 wett. Im Titelkampf gegen Luke Donald, Graham DeLaet und Ollie Schniederjans punktet Bryan mit perfekten Annäherungen an der 13 und 15, die er zu Birdies nutzt um mit der 67 den Sack bei 13 unter Par nervenstark zuzumachen.

Luke Donald hilft selbst ein gelochter, langer Bunkerschlag an der 11 nicht: der Engländer schießt zwar die gute 68, muss sich aber zum bereits 5. Mal mit Platz 2 auf seiner Paradewiese auf Hilton Head Island begnügen. Platz 3 teilen sich Schniederjans, Cantlay und McGirt.

Martin Kaymer lässt mit einem Zwischenstand von 7 unter Par nach 10 Löchern den 59er-Alarm läuten. Danach verliert der Deutsche jedoch mit 5 Bogeys komplett den Faden und kommt mit der 69 nicht über Platz 32 hinaus. Alex Cejka erreicht nach verpatztem Weekend nur Rang 43.

>> Endergebnis RBC Heritage