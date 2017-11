Gut gebrüllt

HERO WORLD CHALLENGE – 1. RUNDE: Tiger Woods (USA) weiß auf seiner ersten wettkampfmäßigen Golfrunde seit Februar 2016 fast durchgehend zu überzeugen und legt bei seinem heiß ersehnten Comeback in Albany mit der 69 einen richtig guten Start hin.

301 Tage lang ist es her, seit Tiger Woods turniermäßig die Golfschläger geschwungen hat. Dementsprechend hungrig waren seine Fans bereits seit Wochen auf die Hero World Challenge. Der Termin ist vom US-Superstar alles andere als zufällig gewählt. Das Turnier in Albany auf den Bahamas ist Tigers Einladungsturnier, wo außer ihm lediglich 17 weitere absolute Topstars abschlagen.

Dass der Publikumsliebling sich aber richtig gut auf das Comeback vorbereitet hat, macht sich schon auf den ersten Löchern bemerkbar. Vorbei scheint die Zeit, wo es Tiger regelrecht kitzelte nur ja vom Tee den weitesten Abschlag aufs Fairway zu knallen. Mit ruhigem Schwung, stabilem Stand und kontrollierten Bewegungen glänzt der, laut eigener Aussage endlich schmerzfreie, Fanfavorit vor allem mit Genauigkeit, was ihm nach zwei anfänglichen Pars schon auf der 3 (Par 5) das erste Birdie einbringt.

Auch danach spielt er durchgehend starkes Golf und locht nach einer längeren Parserie am Par 3, der 8 den nächsten Birdieputt, ehe es ihn kurz vor dem Turn am zweiten Par 5 der Frontnine auch mit dem ersten Fehler erwischt. Tiger lässt sich aber nicht beirren, holt sich den Schlagverlust postwendend zurück und klopft nach einem Birdiedoppelpack auf der 13 und der 14 sogar vehement an der Führung an.

Der erste richtig verzogene Abschlag mit in Folge erzwungenem Drop hängt ihm zwar noch ein weiteres Par 5 Bogey um, Tiger spielt die Runde aber konzentriert zu Ende und unterschreibt schließlich die 69 (-3), die angesichts der langen Pause einen sehr beachtlichen Start ins Turnier darstellt. Den Freitag nimmt der Gastgeber so vom sehenswerten 8. Rang aus in Angriff.

“Es war richtig schön heute wieder auf dem Platz zu stehen, überhaupt nach den ganzen Problemen die ich seit Jahren hatte. Mit der Runde bin ich durchaus zufrieden und es ist nett, dass der Score auch soweit stimmt. Es ist halt schon etwas ganz anderes ob man im Training Löcher spielt oder ob man in so einem Feld mithalten kann”, so Tiger Woods erste Worte nach der Runde.

Tommy Fleetwood (ENG) gibt nach den ersten 18 Bahnen mit der 66 (-6) den Ton an.

Leidenszeit endlich zu Ende?

Die Rückkehr ins Turniergolf in dieser Woche ist nicht das erste geplante Comeback der ehemaligen Nummer 1 der Welt. Bereits einige Male versuchte er sich wieder zurückzukämpfen, allerdings ließ der lädierte Rücken nie eine längere Turnierserie zu. Seit März 2014 musste Tiger bereits vier Rücken Operationen über sich ergehen lassen.

Dazu kamen noch negative Headlines. Erst in diesem Jahr weckte die Polizei in Florida den Golfstar in seinem Auto auf, nachdem er wegen Medikamenten-Nebenwirkungen kurzerhand im Auto eingeschlafen ist und sichtlich benommen wirkte. Doch Tiger selbst gibt sich auf sein Comeback angesprochen diesmal sehr zuversichtlich.

“Das ist heuer wirklich anders als letztes Jahr. Ich hatte noch mit leichten Schmerzen zu kämpfen, war aber in der Lage gute Schläge zu machen. Wenn ich mir das jetzt allerdings im Nachhinein anschaue, dann wirkte mein Schwung wie in Zeitlupe. Ich hab gar nicht gemerkt wie langsam ich durch meinen Rücken schon geworden bin. Ich habs nicht gemerkt, weil das so ein schleichender Prozess war”, sprach er seine Probleme im Vorfeld ungeschönt an.

Wieviele Turnier der 70-fache PGA Tour Sieger wirklich bestreiten wird, kann er noch nicht genau sagen: “Ich weiß es ehrlich noch nicht. Ich bin froh jetzt endlich wirklich schmerzfrei zu sein und freue mich mich in dem 18 Mann Feld behaupten zu können.”

