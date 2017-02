Samstags-Vorentscheidung?

HONDA CLASSIC 2017 – 3. RUNDE: Wie Spieth und Johnson in den Vorwochen hofft auch Rickie Fowler bereits am Moving Day eine Vorentscheidung erzwungen zu haben.

Jordan Spieth zog um 6 Schläge davon und gewann mit 4, Dustin Johnson brachte zuletzt als Drittrundenleader alle 5 Shots Guthaben ins Ziel. Rickie Fowler spielt bei der Honda Classic am Moving Day immerhin vier Schläge Puffer auf die engsten Verfolger heraus: droht der US PGA Tour die dritte Woche in Folge ein langweiliger Golfsonntag? “Ich muss noch immer eine Runde spielen und besonders auf diesem Kurs kann es dich jederzeit erwischen,” relativiert Rickie, der vor allem in jüngeren Jahren nicht gerade als nervenstarker Closer galt.

Dem Moving Day drückt der Paradiesvogel der US PGA Tour jedoch im PGA National von Palm Beach Gardens klar seinen Stempel auf. Früh übernimmt Rickie die Spitze und baut diese mit zwei Birdies auf den schweren Schlusslöchern auf vier Schläge aus. Mit der 65 (-5) ist Fowler somit bei 13 unter Par der klare Favorit für den Schlusstag.

Martin Kaymer mauserte sich dank vier Birdies auf den Front 9 zum ersten Verfolger, ehe ihm danach die Birdies ausgehen und er am abschließenden Par 5 vom Fairway aus einen unnötigen Stopp im Grünbunker einlegt und mit Bogey die 68 scort. Somit ist der Engländer Tyrrell Hatton, der in Florida sein US-Debüt gibt, bei 9 unter Par erster Verfolger. Zwei weitere Schläge zurück teilen sich Kaymer, Grillo, O’Hair, Woodland und Wesley Bryan den dritten Platz.

