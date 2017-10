Nicht durchgezogen

HSBC CHAMPIONS – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger schraubt am Freitag seine Birdiequote zwar sichtlich nach oben, kann die Runde aber nicht bis zum Ende durchziehen und steht nach späten Bogeys “nur” mit der 70 beim Recording.

Bernd Wiesberger zeigte sich trotz des Hole in One nach der Auftaktrunde mit seiner Performance noch nicht wirklich zufrieden. Erneut hatte er wie schon in den letzten Wochen mit Ungenauigkeiten im langen Spiel zu kämpfen, was schlussendlich trotz des Ass-Highlights nur eine 71 (-1) ermöglichte, die den Burgenländer nur im Mittelfeld einreihte.

Vor allem die zu geringe Birdiequote verhinderte bei allgemein guten Scores eine bessere Platzierung. Am Freitag ändert sich das Bild dann aber. Der Oberwarter verpasst zwar ein schnelles Erfolgserlebnis, notiert zu Beginn aber immerhin sichere Pars und sieht am Par 5, der 14 dann den ersten Birdieputt im Loch verschwinden. Nachdem zwei Bahnen später der nächste rote Eintrag gelingt, marschiert er erstmals richtig aus dem Mittelfeld in Richtung Norden des Leaderboards nach vor.

Starker Zwischensprint

Ein Par 3 Bogey auf der 17 bremst den Vorwärtsdrang zwar kurzzeitig spürbar ein, die Nummer 40 der Welt lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen und setzt von der 2 (Par 5) weg zu einem sehenswerten Zwischensprint an. Gleich drei Birdies in Folge kann der Burgenländer auf der Scorecard verewigen und klopft damit sogar bereits an den Top 10 an.

Erst sein zweites Bogey des Tages sorgt für ein unangenehmes abruptes Bremsmanöver, was auch eine durchwachsene Schlussphase der Runde einläutet. Denn statt am letzten Par 5 der Runde den Fehler wieder zu egalisieren, tritt er sich auf der langen Bahn einen weiteren Fehler ein und verliert so die Top 10 wieder etwas aus den Augen.

Zumindestens gelingt die zähe 9 ohne weiteres Bogey, was ihn schließlich mit der 70 (-2) über die Ziellinie marschieren lässt. Als 24. und bei derzeit drei Schlägen Rückstand auf die Top 10 ist bei guten Runden an den nächsten Tagen zwar noch locker ein Spitzenergebnis machbar, mit dem durchwachsenen Ende der Runde lässt Bernd am Freitag aber eine noch viel bessere Ausgangslage auf den chinesischen Grüns liegen.

