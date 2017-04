Masters – Gratis Live-Stream

US MASTERS 2017 – SKY bietet von Dienstag bis Sonntag einen gratis Internet-Stream mit Live-TV aus Augusta vom ersten Major des Jahres an.

SKY bietet einen gratis empfangbaren TV Live-Stream aus Augusta vom ersten Major des Jahres. Von den Trainingstagen bis zum Finaltag ist dieser exklusive Service auf der SKY-Webseite kostenlos und ohne Registrierung empfangbar, auch für Nicht-Abonnenten.

Bereits am Dienstag und Mittwoch lädt SKY am Nachmittag auf die Driving Range, um den Stars beim Finetuning ihres Spiels für den Augusta National GC zuzusehen – versehen mit englischsprachigem Fachkommentar. Das Einschlagen auf der Range wird auch an allen vier Spieltagen übertragen.

Das Highlight heißt aber auch heuer “AMEN CORNER TV”! Vom ersten bis zum letzten Flight werden von Donnerstag bis Sonntag die Schlüssel-Löcher 11 bis 14 live gesendet. Eine ideale Gelegenheit um auch Bernd Wiesberger bereits früh ins Bild zu bekommen. Aus rechtlichen Gründen gibt es nämlich auch heuer keine TV-Bilder vor 21 Uhr an den ersten drei Tagen.

>> SKY TV Live-Stream vom MASTERS

Das komplette Programm im TV Live-Stream:

DRIVING RANGE LIVE:

Dienstag, 4. April: 15:00 bis 17 Uhr

Mittwoch, 5. April: 15:00 bis 17 Uhr

Donnerstag, 6. April: 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Freitag, 7. April: 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Samstag, 8. April: 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Sonntag, 9. April: 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

>> Link Live-Stream Driving Range

AMEN CORNER LIVE:

Donnerstag, 6. April: 16:45 Uhr bis 00:00 Uhr

Freitag, 7. April: 16:45 Uhr bis 00:00 Uhr

Samstag, 8. April: 17:45 Uhr bis 00:00 Uhr

Sonntag, 9. April: 17:45 Uhr bis 00:00 Uhr

>> Link Live-Stream Amen Corner

SKY überträgt natürlich auch live und exklusiv im TV vom US Masters. Hier geht es zum detaillierten >> TV-Programm für Sky-Abonnenten.