US MASTERS 2017 – 3. RUNDE: Bernd Wiesberger hofft auf seine erste rote Runde des Jahres in Augusta. Das Spiel dafür glaubt er am Moving Day draufzuhaben.

Ohne die zwei verblasenen Schläge am Freitag im Amen Corner, die drei Schläge kosteten, wäre Bernd Wiesberger bereits am Leaderboard dort, wo er annähernd sein möchte: in Schlagdistanz zu den Toprängen. So geht Österreichs Beitrag zum 1. Major des Jahres vom 35. Platz aus in den Moving Day, 9 Schläge hinter der Spitze.

“Im Endeffekt fühle ich mich vom Spiel sehr, sehr gut,” hat Bernd das Gefühl deutlich weiter nordwärts am Leaderboard hinzugehören. Bei traditionell mehr zur Attacke einladenden Samstagsfahnen und weiter nachlassendem Wind wird Wiesberger seine erste Runde unter Par in Augusta 2017 auspacken müssen um sich vorzuarbeiten. Gespielt wird am Samstag in Zweierflights, wobei der Österreicher um “High Noon” 12 Uhr Ortszeit (18:00 MESZ) gemeinsam mit dem Koreaner Ben An von der 1 losspielen wird.

Golf-Live.at bringt ab 18:00 MESZ Live-Updates, während der kompletten 3. Runde von Bernd Wiesberger.

