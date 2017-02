Stormy Beach

PEBBLE BEACH PRO-AM – 1. RUNDE: Jordan Spieth (USA) mischt beim Traditions Pro-Am der PGA Tour im weltberühmten Pebble Beach ganz vorne mit, kann wegen stürmischen Wetters seine Runde aber erst am Freitag beenden.

Es ist wohl mit Sicherheit das schillerndste Pro-Am Turnier der PGA Tour. Ausgetragen auf drei weltberühmten Plätzen (Pebble Beach, Monterey Peninsula und Spyglass Hill) geben sich in Kalifornien die weltbesten Golfer und Stars aus Musik, TV, Sport und Wirtschaft ein Stelldichein.

Mittendrin auch Jordan Spieth, der seinen ersten Tag in Monterey verbringt und dort vor allem auf den Frontnine mit drei Birdies zu überzeugen weiß. Nach dem Wechsel auf die Backnine reißt die Sicherheit dann zwar etwas ab, zwei Schlagverluste kontert er aber ohne Probleme wieder aus und bleibt so hartnäckig an der Spitze dran.

Die verbleibenden beiden Bahnen muss die frühere Nummer 1 der Welt aber am Freitag zu Ende spielen, da stürmische Verhältnisse ein Weiterspielen unmöglich machen. Bei -3 nach 16 teilt sich Spieth derzeit Rang 4. Lediglich Rick Lamb, Joel Dahmen (beide USA) und Seung-Yul Noh (KOR) agieren am Donnerstag in Spyglass um einen Schlag besser als der ehemalige Masters Champion.

Anders als bei “normalen” Turnieren trennt beim Pebble Beach Pro-Am der Cut erst nach drei Runden das Feld. Zunächst muss jeder Spieler jeden Kurs einmal absolvieren. Das große Finale findet dann am Sonntag klarerweise auf der US Open erprobten Küstenanlage von Pebble Beach statt.

