QUICKEN LOANS NATIONAL 2017 – Kyle Stanley beseitigt mit seinem zweiten Titel im Playoff gegen Charles Howell arge Selbstzweifel.

Die Preisverleihung beim Quicken Loans National mutete eher wie die Kiss&Cry-Zone bei einem Eiskunstlaufevent als einem Golfturnier an: tränenreich feiert Kyle Stanley seinen zweiten Titel nach 2012 bei der Phoenix Open: “Da waren einige Selbstzweifel dabei für einige Zeit, das war nicht lustig. Du stellst Dir sicherlich die Frage, ob Du jemals wieder zurückkommen wirst. Und jetzt hier zu stehen, ist etwas ganz Besonderes,” bringt Stanley nur mühsam unter Tränen heraus.

QUICKEN-LOANS NATIONAL

Dass im TPC Potomac beim patriotischen National in der Hauptstadt Washington zum zweiten Mal seine große Stunde schlagen würde, war auch kaum abzusehen. David Lingmerth (SWE) führte das Feld vom Donnerstag durchgehend an und Stanley war zu keinem Zeitpunkt vor dem 73. Loch alleine voran. Mit Charles Howell III an seiner Seite ging der 29-jährige mit vier Schlägen Rückstand in den Schlusstag. 4 Birdies bis zum 10. Loch spülten Stanley in den Titelkampf. Trotz eiskaltem Putter punktete er mit starken Eisenschlägen auf dem extrem anspruchsvollen Golfplatz. Birdie Nummer 5 fiel an der 14 ebenfalls aus kurzer Distanz. Howell, der das gleiche Grün vom Tee erfolgreich andrived, versenkt den Eagle-Putt um den Gleichstand bei 7 unter Par herzustellen. Mit 66er-Runden von 4 unter Par checkt das Duo nach 72 Löchern im Clubhaus ein um dann erstaunt festzustellen, dass die Kollegen in den Schlussflight nach und nach den Weg für sie frei machen.

Schließlich stehen Stanley und Howell wieder am 18. Tee in Playoff, wo beide sowohl das Fairway als auch das Grün verfehlen, aber Kyle das bessere Kurzspiel zeigt und den Up & Down zum Par und Titelgewinn schafft.

Lingmerth macht bereits am Eröffnungsloch mit Bogey die Tür für die Verfolger auf und verabschiedet sich mit verzogenem Drive und Doppelbogey an der 11 endgültig aus dem Titelrennen. Der Schwede wird mit der 73 (+3) bis auf Platz 5 zurückgereicht. Zwei Schläge hinter Stanley teilen sich Rickie Fowler und der Schotte Martin Laird den 3. Platz.

Über Tickets für die Open-Championship dürfen sich neben Stanley auch Charles Howell, Martin Laird und der Koreaner Sung Kang freuen.

