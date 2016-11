Atem im Nacken

RSM CLASSIC – 3. RUNDE: Rookie Mackenzie Hughes (CAN) liegt auch nach dem Moving Day im Sea Island Resort in Führung, spürt im Nacken aber bereits deutlich den heißen Atem der Verfolger.

Es könnte am Sonntag für Mackenzie Hughes der wohl bislang größte Erfolg seiner noch jungen Karriere sein. Der Rookie, der mit den RSM Classic erst sein insgesamt neuntes PGA Tour Turnier bestreitet, gibt von Beginn an in dieser Woche den Ton an, führt nach der 68 (-2) am Moving Day – vor allem ein Triplebogey auf der 11 verhindert klar besseres – bei gesamt 16 unter Par aber nur noch hauchdünn vor den ersten Verfolgern.

Darunter befindet sich niemand geringerer als der FedEx Cup Champion von 2014. Billy Horschel (USA), der letztes Jahr doch mit einigen Formschwankungen zu kämpfen hatte, zeigt sich zu Beginn der neuen Saison in altbekannter Stärke und weist nach der 65 (-5) nur noch einen einzigen Schlag Rückstand auf Hughes auf.

Die Platzierung teilt sich Horschel mit Camilo Vilegas (COL) (64) und Rookie Cheng Tsung Pan (TPE) (76), der wie der Führende bislang eine Kostprobe seines Potenzials abliefert. Brandt Snedeker (USA) kommt auch am Samstag nicht vom Fleck und bleibt mit der 70 (Par) und auf Rang 60 am unteren Ende des Leaderboards einzementiert.

>> Leaderboard RSM Classic