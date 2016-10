Comeback verschoben

Tiger Woods verschiebt sein für die Safeway Open in dieser Woche geplantes Comeback, womit der Saisonauftakt der US PGA Tour ohne den dauerverletzten Altstar auskommen muss.

Das von der US PGA Tour wohl voreilig herausposaunte Comeback ihres ehemaligen Quotenbringers Tiger Woods findet doch nicht wie geplant an diesem Wochenende im kalifornischen Napa statt, wenn die Saison 2016 / 2017 mit der Safeway Open neu in die Gänge kommt. Woods-Intimus Notah Begay formuliert den Grund am heutigen Montag den 10. Oktober gegenüber dem Golf Channel so: “er denkt, dass sein Spiel noch nicht scharf genug ist.”

Nächster möglicher Termin für das Comeback des US-Altstars: 3. November 2016 bei der Turkish Airlines Challenge, wobei es für die US PGA Tour ein erheblicher medialer Tiefschlag wäre, wenn Tiger auf der European Tour erstmals wieder am Abschlag stehen würde…