Anschluss verloren

Lukas Nemecz büßt bei der Raiffeisenbank Golf Challenge am Freitag mit einer 72 etliche Ränge ein und verliert vor dem Wochenende etwas den Anschluss an die Spitzenplätze. Max Steinlechner muss im Kaskada Golf Resort mit einer Handgelenksverletzung vorzeitig aufgeben.

Nach den zuletzt eher etwas durchwachsenen Wochen, präsentiert sich Lukas Nemecz in Tschechien wieder in bester Spiellaune. Bei einigermaßen gedämpften Scores hatte er zum Auftakt das Kaskada Resort durchaus gut im Griff und startet nach einer 68 (-3) sogar aus den Top 10 in den zweiten Spieltag.

Zwar verpasst Lukas das erhoffte anfängliche Par 5 Birdie auf der 1, zeigt sich jedoch in der frühen Phase der 2. Runde auch weiterhin sehr sicher. Auf der 6 wird es dann zwar erstmals etwas unangenehm, das Bogey weckt den Steirer aber richtiggehend auf, denn sofort hat er darauf auch die passende Antwort parat. Der erste rote Eintrag bringt den Steirer auch sichtlich auf den Geschmack, denn noch vor dem Turn nimmt er auch vom Par 5 der 9 ein Erfolgserlebnis mit und bleibt so hartnäckig an den Top 10 dran.

Sehr sicher spult er danach auf den ersten Löchern der hinteren Neun weiter Pars ab, bis ihn am Par 3 der 14 ein weiterer Schlagverlust wieder auf Level Par abrutschen lässt. Zwar kontert Luki direkt danach am Par 5 der 15 sehenswert, im Finish erwischt es ihn dann aber sowohl auf der 17 als auch auf der 18 mit weiteren Bogeys, womit sich schlussendlich nur eine 72 (+1) ausgeht. Damit rutscht er nicht nur im Klassement um etliche Ränge bis auf Platz 35 ab, sondern verliert vor dem Wochenende so auch etwas den Anschluss an die Top 10.

Im Rough verletzt

Max Steinlechner merkte man die anstrengenden letzten Wochen bereits einigermaßen an, denn nach der 77 (+6) hätte Österreichs Shooting Star am Freitag bereits eine Traumrunde benötigt. Nach wenigen Minuten verletzt sich Max dann aber im hohen Rough und muss mit schmerzendem Handgelenk das Turnier schließlich notgedrungen aufgeben.

Gleich vier Spieler teilen sich bei gesamt 10 unter Par die Führungsrolle.

Leaderboard Raiffeisenbank Golf Challenge