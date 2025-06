Gerade noch

Timon Baltl hat am Freitag beim Blot Play 9 in trickreichen Verhältnissen hart zu kämpfen, stemmt jedoch mit einer 75 (+5) im Golf Bluegreen de Pléneuf Val André gerade noch den Cut.

Trotz zweier abschließender Bogeys brachte Timon Baltl zum Auftakt in der Bretagne mit der 69 (-1) eine Runde unter Par zum Recording. Damit verschaffte er sich nicht nur einigermaßen Luft zur erwarteten Cutmarke, sondern startet, mit später Startzeit am Freitag, sogar voll in Schlagdistanz zu den Top 10 in den Freitag.

Bei durchwegs schwierigen Windverhältnissen startet Timon am Nachmittag mit einem Birdie auf der 10 perfekt in den zweiten Spieltag, allerdings findet er sich nach darauffolgendem Par 5 Bogey auch sofort bei Level Par wieder. Stark spult er danach Pars ab, ehe es ihn auf der 16 ein weiteres Mal erwischt. Zwar gleicht er sein Score postwendend wieder aus, in den zähen Bedingungen lässt ihn die 18 aber sofort wieder in den Plusbereich abdriften.

Das läutet auch eine recht unangenehme Schwächephase ein, denn die 1 hängt ihm sogar ein Doppelbogey um und da sich auch auf der 2 nur ein Bogey ausgeht, findet er sich sogar nur noch bei 4 über Par wieder. In Folge stabilisiert er sein Spiel aber wieder und da angesichts der Verhältnisse auch die Cutmarke immer weiter nach oben rutscht, bleibt er auch klar auf Kurs in Richtung Wochenende.

Am Par 5 der 7 sammelt er dann zwar sogar noch ein Birdie auf, angesichts eines weiteren Doppelbogeys danach am Par 3 verpufft dieses jedoch regelrecht. Genau „on the number“ biegt er schließlich auf die finale 9 ab, wo er sich dank eines abschließenden Pars endgültig den Weg ins Wochenende ebnet. Mit der ziemlich durchwachsenen 75 (+5) rutscht er jedoch weit im Klassement bis auf Rang 56 zurück.

James Morrison (ENG) packt auf die 64 (-6) vom Vortag eine 66 (-4) drauf und startet bei gesamt 10 unter Par als Führender in den Moving Day.

Leaderboard Blot Play 9