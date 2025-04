Gute Basis

Max Steinlechner legt bei der UAE Challenge zum Auftakt mit einer 69 (-3) im Al Zorah Golf & Yacht Club die Basis für ein etwaiges weiteres Topergebnis.

Max Steinlechner ist Österreichs einziger Beitrag bei der UAE Challenge in Ajman, nachdem Lukas Nemecz nach Familiennachwuchs auf einen Einsatz in den Osterwochen auf der Challenge Tour verzichtet. Gespielt wird im Al Zorah Golf & Yacht Club an der Golfküste in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die beiden 300.000 Dollar Events in Ajam und Abu Dhabi sind nicht allzu stark besetzt, womit der Tiroler nach den zuletzt gezeigten Leistungen zum absoluten Favoritenkreis gerechnet werden darf.

Der Start kann sich mit später Startzeit dann auf den Backnine auch durchaus sehen lassen, geht sich doch bereits am Par 5 der 11 ein schnelles erstes Birdie aus. Zum Leidwesen des 25-jährigen stellt das Erfolgserlebnis jedoch nicht die erhoffte Initialzündung dar, wie gleich zwei darauffolgende Schlagverluste einigermaßen unangenehm unterstreichen. Zwar stabilisiert er in Folge sein Spiel rasch wieder, einem weiteren Birdie läuft er jedoch die gesamte hintere Platzhälfte über vergeblich hinterher.

Starke Frontnine

Erst nach dem Turn findet dann auf der 1 wieder ein Birdieputt den Weg ins Ziel, womit er sein Score zu Beginn der Frontnine auf Anfang dreht. Lange muss er sich danach nicht in Geduld üben, da auch am Par 5 der 4 der Birdieputt fällt, was ihn erstmals seit dem zweiten gespielten Loch wieder in den Minusbereich abtauchen lässt.

Kurz danach hat er schließlich mit der 6 auch die letzte lange Bahn seiner Auftakrunde gut im Griff und da er die Runde mit noch einem weiteren Birdie auf der 9 beendet, drückt er sein Tagesergebnis sogar noch zur 69 (-3). Dank den starken Frontnine bringt er sich als 38. auch klar auf Cutkurs und hat am Freitag außerdem nun den kleinen Bonus einer früheren Startzeit.

Vince Van Veen (NED) und JC Ritchie (RSA) teilen sich nach 64er (-8) Runden die Führungsrolle.

Leaderboard UAE Challenge