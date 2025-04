Keine Diskussionen

Max Steinlechner lässt bei der UAE Challenge mit einer weiteren 69 (-3) nicht nur keinerlei Diskussionen um den Cut aufkommen, sondern startet im Al Zorah Golf & Yacht Club auch mit klar intakten Chancen auf ein weiteres Topergebnis ins Wochenende.

Nach den zuletzt gezeigten Leistungen zählt Max Steinlechner in den Emiraten durchaus zum erweiterten Favoritenkreis, hatte zunächst am Donnerstag jedoch etwas mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Dank starkem Spiel nach dem Turn pushte sich der Tiroler in Ajman sogar noch zu einer 69 (-3) und brachte sich so nicht nur klar auf Cutkurs, sondern hat bei nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 auch ein weiteres Spitzenresultat noch klar in Reichweite.

Nur kurz benötigt der einzige Österreicher im Feld am Freitag Vormittag „Aufwärmzeit“, denn nach zwei anfänglichen Pars stopft Max schon auf der 3 und dem darauffolgenden Par 5 die ersten beiden Birdieputts, womit er in Windeseile bereits an den Top 10 andockt. In Folge reißt der gewinnbringende Schwung jedoch einigermaßen ab, denn nachdem das zweite Par 5 nichts springen lässt, muss er auf der 8 schließlich sogar das erste Bogey notieren.

Aus der Ruhe lässt er sich vom kleinen Rückschlag aber nicht bringen, stabilisiert sein Spiel sofort wieder und drückt sein Tagesergebnis kurz nach dem Turn am Par 5 der 11 wieder auf 2 unter Par. Ganz solide spult er danach die Löcher ab und schnappt sich zum Abschluss auf der 18 schließlich auch auf der letzten langen Bahn noch ein Birdie. Erneut mit der 69 (-3) cuttet er so nicht nur als 21. ganz souverän ohne jegliche Probleme ins Wochenende, sondern startet auch mit durchaus intakten Chancen auf ein weiteres Topergebnis in den Moving Day.

„Das Spiel hat sich irgendwie nicht gut angefühlt. Zum Glück kann man sich auf dem Platz vom Tee einiges erlauben, was ich auch getan hab. Das Spiel kommt aber langsam“, gibt er sich trotz der beiden 69er Runden durchwegs selbstkritisch. Ein Führungstrio diktiert bei gesamt 10 unter Par, und so mit lediglich vier Schlägen Vorsprung auf Max, vorerst das Tempo.

