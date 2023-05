Keine großen Sprünge

B-NL CHALLENGE – FINAL: Niklas Regner notiert am Finaltag zwar noch eine 69 (-2) große Sprünge gehen sich damit im Twentsche GC jedoch nicht mehr aus. Timon Baltl bleibt mit einer 72 (+1) im hinteren Drittel regelrecht stecken.

Niklas Regner und Timon Baltl stemmten sozusagen Hand in Hand den Cut, denn Runden von 69 (-2) und 71 (Par) Schlägen ließen beide im Kampf um den Wochenendeinzug nichts anbrennen. Aus dem hinteren Mittelfeld heraus hofft das steirische Duo nun am Moving Day auf die ersten knallroten Runden um sich im Klassement in Richtung Norden orientieren zu können.

Der Moving Day lässt sich mit einem frühen Par 3 Birdie auf der 3 zwar gut an, ein Doppelbogey danach bremst Niklas Regner jedoch ziemlich aus, wenngleich der Par 5 Konter sehenswert sitzt. Nach weiterem Fehler auf der 9 kommt er jedoch nur im Plusbereich auf den Backnine an. Dort macht es sich dann am Par 3 der 11 sogar noch ein weiteres Bogey gemütlich, ehe der Liezener doch noch rechtzeitig die Resettaste findet und sich mit zwei Birdies danach zumindest noch zu einer 71 (Par) rettet, womit sich der erhoffte klare Vorstoß im Klassement jedoch nicht realisieren lässt.

Die letzte Runde lässt sich auf den Backnine mit zwei schnellen Birdies dann richtig gut an, allerdings radiert er sich beide Erfolgserlebnisse prompt mit einem Bogeydoppelpack auch wieder aus. Immerhin findet er auf der 16 noch einen weiteren roten Eintrag und sichert so vorerst seine Mittelfeldplatzierung ab. Wie schon am Vortag holt er sich dann auch am Sonntag wieder vom Par 3 der 3 und dem Par 5 der 5 Erfolgserlebnisse ab und klettert damit erstmals richtig spürbar im Klassement in die richtige Richtung. Da es sich kurz vor Schluss dann aber auch noch ein Fehler auf der 8 bequem macht, muss sich Niklas mit der 69 (-2) zufrieden zeigen, womit er das Turnier als 29. im soliden Mittelfeld beendet.

„Es war eine recht solide Woche mit der abschließenden 69 (-2) heute, womit es immerhin noch in die Top 30 nach vor gegangen ist. Eigentlich wäre es für mich jetzt weiter nach Dänemark gegangen, ich habe mich aber entschlossen jetzt heim zu fliegen, weil die letzten Wochen wirklich anstrengend waren mit den zwei Hitzeturnieren, jetzt viel Wind in Holland und der Regenschlacht dazwischen bei den Gösser Open. Ich nehme die kommende Woche jetzt aus meinem Terminplan, werde ein wenig regenieren daheim und in Tschechien geht’s dann weiter. Statt dem Turnier in Dänemark werde ich in Spanien später in der Saison spielen“, so Regner direkt nach der Finalrunde.

Unterm Radar

Timon Baltl findet im Österreicher-Flight an der Seite seines Landsmannes kein wirkliches Rezept, denn einem Par 5 Birdie stehen auf den Frontnine bereits drei Bogeys gegenüber. Das Bild ändert sich auch auf den Backnine nicht wirklich, denn weiterhin bleiben die Fehler mit 3 : 1 in der Überzahl, was schlussendlich nur in einer 75 (+4) mündet und ihm etliche Plätze kostet.

Die Probleme reißen auch am Sonntag nicht ab, denn auf birdielosen Backnine muss er bereits zwei Bogeys einstecken und zementiert sich damit im Leaderboardkeller richtiggehend ein. Auf den vorderen neun Bahnen findet er dann auf der 2 zwar noch ein Birdie, mehr will jedoch nicht mehr gelingen, weshalb er sich am Ende mit der 72 (+1) zufrieden geben muss, was nur für Rang 55 reicht. Jesper Svensson (SWE) triumphiert mit einer 66er (-5) Finalrunde und bei gesamt 14 unter Par.

Leaderboard B-NL Challenge