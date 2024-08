Max Bester am Finaltag

Max Steinlechner stürmt mit 8 Birdies zur besten Finalrunde im gesamten Feld und holt bei der Scottish Challenge wichtige Punkte fürs Ranking.

Nach drei verputteten Spieltagen hat Max Steinlechner über Nacht den Dreh für die Grüns im schottischen Newmachar GC herausgefunden. Von der 10 weg versenkt der Tiroler nicht weniger als 7 Birdieputts auf seinen ersten 10 Löchern. Nur auf einem Par 3 muss er der forschen Gangart mit Bogey Tribut zollen.

Die vorderen 9 Löcher schmecken Steinlechner weniger, hier schummelt sich auch noch ein weiterer Schlagverlust auf die Scorekarte. Immerhin findet der Challenge Tour-Aufsteiger noch am vorletzten Weg ein Birdie, womit er nicht nur einen Satz auf Platz 29 nach vormacht, sondern mit der 66 (-6) auf Tagesbester am Finaltag ist. Max sammelt damit wichtige Punkte auf der Road to Mallorca um auch noch im Herbst zu Startchancen zu kommen, mit intakten Chancen auch das Tourfinale zu erreichen.

3. RUNDE: Steinlechner geizt mit Birdies

Max Steinlechner

stemmte in Schottland seinen dritten Cut in Folge auf der Challenge Tour und möchte aus dem Mittelfeld heraus am Weekend voll angreifen, nachdem die Kollegen vor ihm noch nicht enteilt sind. Niklas Regner verzeichnete dagegen seine vierte Nullnummer in Serie.

Das Eröffnungsloch behagt Max Steinlechner weiter nicht, am Moving Day spielt er hier zum zweiten Mal das Bogey. Immerhin findet er rasch seinen Rhythmus und agiert sicher, kann jedoch am einzigen Par 5 der Front 9 keinen Birdiekonter setzen.

Die Birdieflaute hält auch bis zum Turn an, nachdem der 24-jährige ein Par nach dem anderen auf der Scorekarte verewigt. Die endlose Par-Welle setzt sich auch zu Beginn der Back 9 fort, was allerdings am Leaderboard zu Positionsverlusten führt. Am letzten Par 5 möchte Max dann sein Glück erzwingen und bezahlt das Risiko mit einem Doppelbogey. Birdielos bleibt seine Samstagsarbeit und am Ende mit 74 Schlägen (+3) auch äußerst frustrierend.

Endergebnis Scottish Challenge