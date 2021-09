Konstante Größe

OPEN DE PORTUGAL – 1. RUNDE: Lukas Nemecz spielt sich mit fehlerloser 67 erneut ins Spitzenfeld. Auch Niklas Regner mit gutem Auftakt.

Lukas Nemecz bastelt bei der Open de Portugal weiter an seiner European Tourkarte für 2022. Nachdem er zuletzt in der Provence zum dritten Mal auf Platz 2 landete sind die Chancen entsprechend hervorragend, wie der 11. Platz im Ranking der Challenge Tour unterstreicht. Auch Niklas Regner hat weiterhin alle Chancen mit den Top 20 aufzusteigen, auch wenn er als 30. noch kräftig die Ärmel wird aufkrempeln müssen. Martin Wiegele und Timon Baltl kämpfen weiterhin um gute Kategorien auf der Challenge Tour. Lukas Lipold, Alois Kluibenschädl und Alex Kopp wollen ihre Wildcards im Royal Óbidos Spa & Golf Resort bestmöglich nutzen.

Lukas Nemecz hat seine Bombenform von Frankreich sichtlich mitgebracht und eröffnet mit früher Startzeit ohne Fehl und Tadel. Ein Birdie-Doppelschlag noch im ersten Drittel bringt ihn rasch in die richtigen Regionen am Leaderboard. Nach einem weiteren Par 5-Birdie erreicht der Grazer fehlerlos den Turn in 3 unter Par.

Nach einem weiteren Birdie-Doppelpack auf den Back 9 ist er zurück in der Position, die er schon die meiste Zeit in der Vorwoche verbracht hat – zwischenzeitlich auf Position 1! Die fehlerlose 67 reicht zwar am Ende des Tages nicht zur Führung, bringt Nemecz aber auf Platz 4 einmal mehr in eine glänzende Ausgangsposition.

Auch Niklas Regner bewegt sich am Nachmittag mit einem frühen Birdie rasch in die richtige Richtung. So richtig ins Rollen kommt der Liezener dadurch jedoch nicht. Ein Schlagverlust und ausgelassene Chancen auf den Par 5 lassen ihn nur bei Even Par auf die Back 9 abbiegen. Am windigen Nachmittag setzt Regner noch mit einem Birdie-Doppelschlag die entscheidenden Akzente um mit 70 Schlägen und Platz 25 noch brauchbar zu eröffnen.

Lukas Lipold findet am Nachmittag mit solidem Spiel gut ins Turnier, schafft früh den Sprung in die roten Zahlen und hält sich dort auch hartnäckig. Erst im Finish fällt der Salzburger wieder auf den Ausgangspunkt zurück, liegt mit der 72 aber dennoch auf Cutkurs. Die gleiche Ausgangsposition vor den zweiten 18 Löchern findet Timon Baltl vor, dem nur ein Doppelbogey die sonst starke Leistung vermasselt.

Martin Wiegele kann die schwarzen Wochen auch in Portugal nicht hinter sich lassen und gerät mit der 75 bereits mächtig unter Druck. Noch schlimmer ergeht es Alois Kluibenschädl (79) und Alexander Kopp (83).

Die Runde des Tages geht dem Holländer Daan Huizing mit der 63 auf, mit der sich der 30-jährige gleich um drei Schläge von den schärfsten Verfolgern absetzen kann.

Leaderboard Open de Portugal