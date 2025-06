Recht gelungene Woche

Timon Baltl kann am Finaltag der Blot Play 9 mit einer 69 (-1) noch ein paar Ränge gutmachen und kehrt dem Golf Bluegreen de Pléneuf Val André mit einer vorderen Mittelfeldplatzierung wieder den Rücken.

Nach einer starken 69 (-1) zum Auftakt, rutschte Timon Baltl am Freitag mit der 75 (+5) zwar deutlich zurück und stemmte gerade noch „on the number“ den Cut, am Moving Day konnte der einzige Österreicher im Feld die frühe Startzeit dann aber gut nützen. Erneut präsentierte sich das Par 70 Gelände äußerst zäh und bei durchwegs gedämpften Scores kletterte der 30-jährige mit einer 71 (+1) sogar um 21 Ränge nach oben. Aus dem soliden Mittelfeld hofft Timon nun auf einen ähnlich guten Finaltag um am Sonntag noch weitere Ränge nach oben klettern zu können.

Vorerst spielt sich der Golf Bluegreen de Pléneuf Val André am Sonntag etwas scorefreundlicher als an den Tagen zuvor, weshalb er nach anfänglichen Pars mit einem Fehler auf der 5 auch etwas abrutscht. Den Faux-pas steckt er aber ohne Probleme weg, schnappt sich schon am Par 5 der 7 den Ausgleich und hält sich so auch weiterhin im soliden Mittelfeld.

Am Par 5 der 11 gelingt dann sogar ein echtes Highlight, nachdem er auf der langen Bahn sogar den Adler landen lässt. Lange Zeit verwaltet er das Zwischenergebnis dann, ehe es ihn auf der 16 noch einmal mit einem Schlagverlust erwischt. am Ende bringt er aber die 69 (-1) in trockene Tücher und klettert damit noch um ein paar Ränge am Leaderboard bis auf Platz 27 weiter nach oben.

James Morrison (ENG) setzt sich im Stechen gegen Max Kennedy (IRL) am ersten Extraloch durch und gewinnt bei gesamt 6 unter Par.

Leaderboard Blot Play 9