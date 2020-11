Rote Laterne abgegeben

GRAND FINAL – 2. RUNDE: Lukas Nemecz steigert sich im T-Golf & Country Club im Gegensatz zum Vortag um gleich sieben Schläge und gibt mit der 70 auch die rote Laterne ab.

Lukas Nemecz verpatzte den Auftakt beim großen Challenge Tour Finalturnier – nur noch die Top 45 der Jahresrangliste sind startberechtigt – kapital. Vor allem ein Schneemann auf der 5 zementierte den Steirer am hinteren Ende des Klassements ein. Laut eigener Aussage “kann es von nun an nur besser werden”. Der Anfang dazu soll am Freitag gelingen, wo das vorrangige Ziel nun lauten muss die rote Laterne wieder abzugeben.

Genau das geht auch gleich in der Anfangsphase bestens auf, denn der Steirer beginnt anders als am Vortag diesmal mit einem sicheren Par und weiß danach sofort die sich bietende Chance am Par 5 zu verwerten. In Folge schläft das Spiel dann zwar etwas ein, Lukas hält das zartrosa Zwischenergebnis aber gekonnt die gesamten Frontnine über.

Ganze neun Löcher lang klopft er meist sicher die Pars auf die Scorecard, ehe ihm wie schon zum Auftakt das Par 3 der 12 mit einem Bogey zum Verhängnis wird. Das zweite Par 3 der hinteren Platzhälfte entpuppt sich dann aber als gewinnbringend und lässt den 31-jährigen wieder in die roten Zahlen abtauchen.

Danach will sich zwar kein weiteres Erfolgserlebnis mehr ausgehen, mit der 70 (-1) notiert er aber immerhin die erste rote Runde der Woche und steigert sich im Gegensatz zu gestern gleich um satte sechs Schläge. Wenngleich er im Klassement noch keine großen Sprünge machen kann, so gibt er doch als 41. zumindest die rote Laterne weiter.

“Im Prinzip wars sehr ähnlich zu gestern. Ich hab einfach Loch 5 heute normal gespielt. Leider kriege ich derzeit keine Putts ins Loch. Bis zum Grün ist das Spiel ziemlich gut, ich hoffe ich schaffe es an den nächsten Tagen daraus auch Kapital zu schlagen”, beschreibt Lukas seine zweite Runde. Alexander Knappe (GER) stürmt mit einer 63 (-8) und bei gesamt 11 unter Par bis an die Spitze nach vor und geht als Führender ins Wochenende.

