Roter Start in der Bretagne

Timon Baltl startet mit einer 69 (-1) im roten Bereich in die Blot Play 9 und bringt sich so im Golf Bluegreen de Pléneuf Val André auch in Schlagdistanz zu den Top 10.

Nachdem Lukas Nemecz dringend eine Pause benötigt und sich Max Steinlechner das Handgelenk prellte, ist Timon Baltl der einzige Österreicher am Start bei der Blot 9 Play Challenge. Gespielt wird in Golf Bluegreen bei Pleneuf Val Andre an der Atlantikküste. Der rot-weiß-rote „Lonely Boy“ ist zum Auftakt gleich mit früher Tee Time unterwegs und findet mit einem Birdie auf der 1 perfekt ins Turnier.

Bei durchwegs guten Scores in den Morgenstunden kann er vorerst jedoch nicht nachlegen und da er sich auf der 6 schließlich nicht mehr zum Par retten kann, driftet er sogar wieder auf Level Par ab. Beirren lässt er sich vom zwischenzeitlichen Ausgleich jedoch nicht, denn rund um den Turn sammelt er gleich zwei Birdies auf und pusht sich so wieder in die eindeutig richtige Richtung. Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Auszeit, ehe auf der 12 bereits der nächste Birdieputt fällt, womit er es sich auch erstmals in den Top 10 bequem macht.

Gekonnt verwaltet er das sehenswerte Zwischenergebnis dann bis zu den letzten Löchern, ehe es ihn im Finish mit gleich zwei abschließenden Bogeys noch erwischt. Am Ende geht sich so zwar mit der 69 (-1) noch eine Runde unter Par aus, die ihn als 18. sogar voll in Schlagdistanz zu den Top 10 bringt, mit den beiden späten Fehlern lässt er aber eine noch deutlich bessere Ausgangslage liegen.

Mit einer bärenstarken 60 (-10) verpasst Max Kennedy (IRL) nur hauchdünn eine 59 und setzt so auch die vorläufige Bestmarke.

Leaderboard Blot Play 9