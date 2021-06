Spitze in Sicht

CHALLENGE DE SEPANA – 3. RUNDE: Niklas Regner zeigt auch am Moving Day im Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri wieder starkes Golf, notiert seine bereits zweite 67 der Woche und hat damit vor den letzten 18 Löchern sogar die Spitze noch in Sicht.

Niklas Regner ist auch bei seinem zweiten Turnierstart als Pro auf der Challenge Tour die Verlässlichkeit in Person, denn der 22-jährige Steirer verhindert in Spanien nicht nur einen rot-weiß-roten Totalausfall, sondern startet sogar nur knapp hinter den Top 10 in den Moving Day. Am Donnerstag gilt es nun den Fuß am Gaspedal zu lassen um das selbstgesteckte Ziel der Top 10 zu erreichen, denn so könnte Niklas auch kommende Woche in Frankreich wieder auf der Challenge Tour aufteen.

Niklas dreht auch sofort weiter an der Birdieschraube und krallt sich gleich am Par 5 der 2 das erste Erfolgserlebnis, das er bereits auf der 4 noch weiter ausbaut und so hartnäckig an den Top 10 dranbleibt. Nach 42 fehlerlosen Golflöchern erwischt es Niklas dann zwar am Par 3 der 7 mit dem ersten Fehler im Turnier, er besser den Faux-pas aber postwendend wieder aus und kommt so bei 2 unter Par auf den Backnine an.

Die starke Performance findet auch nach dem Turn ihre Fortsetzung, denn bereits die 12 entpuppt sich wieder als gewinnbringend und da dann die 14 das bereits fünfte Birdie des Tages springen lässt, mischt der Neo-Pro sogar im Titelkampf mit. Da er den Tag dann mit noch einem weiteren roten Eintrag auf der 18 beendet und so erneut die 67 (-5) zum Recording bringt, wahrt er nicht nur klar die Chance auf die angepeilten Top 10, sondern geht als 5. bei nur drei Schlägen Rückstand auf das Führungsduo sogar in Schlagdistanz zur Spitze auf die letzten 18 Löcher.

Leaderboard Challenge de Espana