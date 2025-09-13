Um den Sieg

Lukas Nemecz zeigt auch am Moving Day bei den Open de Portugal eine hervorragende Leistung und biegt im Royal Óbidos Spa & Golf Resort voll im Kampf um den Sieg in den Finaltag ab.

Nach seinen Abstechern auf die DP World Tour kehrt Lukas Nemecz in Portugal voller Tatendrang wieder auf die Hotelplanner Tour zurück und machte an den ersten beiden Tagen eindeutig klar, dass er die fehlenden Punkte in der Jahreswertung für eine DP World Tourkarte so rasch wie möglich aufsammeln will. Mit zwei bogeyfreien Auftritten brachte er sich dafür in hervorragende Position und startet als 3. sogar mit nur zwei Schlägen Rückstand auf den Führenden ins Wochenende.

Mit einem Birdie auf der 1 knüpft Lukas dann sofort dort an wo er am Freitag aufgehört hat und legt so einen Start nach Maß hin. Da sich dann kurz danach auch auf der 4 ein roter Eintrag ausgeht und er wie geplant auch am Par 5 der 5 ein Erfolgserlebnis einstreift, spielt er sich endgültig bis an die Spitze des Feldes nach vor.

Der eingeschlagenen Linie bleibt er auch danach weiterhin treu, denn nach einem Par auf der 6, lässt schon das Par 5 der 7 das nächste Birdie springen. Nach 45 fehlerlosen Löchern erwischt es den Steirer dann aber auf der 10 schließlich auch mit dem ersten Bogey im Turnier. Mit dem Fehler bremst er sich auch selbst etwas aus, denn mit Pars macht er danach zwar nichts verkehrt, Konter kann er vorerst jedoch keinen setzen.

Erst auf der 16 schnappt er sich dann wieder ein Birdie und bleibt damit auch bis auf einen Schlag an David Law (SCO) dran. Am Ende bringt er mit der 67 (-4) auch am Samstag wieder eine starke Runde zum Recording und biegt so als geteilter 2. und mit nur einem Schlag Rückstand auf den Schotten voll im Kampf um seinen ersten Hotelplanner Tour Sieg der Karriere in den finalen Sonntag ab.

Leaderboard Open de Portugal