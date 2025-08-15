Unbelohnte Aufholjagd

Timon Baltl wirft am Freitag bei der Finnish Challenge noch einmal alles in die Waagschale, die beherzte Aufholjagd reicht am Ende aber knapp um einen Schlag nicht aus. Niklas Regner muss im Cooke Course verletzungsbedingt vor der 2. Runde aufgeben.

Weder Niklas Regner noch Timon Baltl kamen zum Auftakt in Finnland ins Rollen. Letztgenannter müsste nach der 75 (+3) bereits eine wahre Traumrunde abspulen um den finnischen Challenger noch halbwegs positiv abschließen zu können. Das Vorhaben bremst er sich dann jedoch gleich auf den ersten beiden Löchern mit Bogeys aus. Mit einem roten Eintrag direkt danach sammelt er sich dann aber und drückt noch vor dem Turn mit einem Birdiedoppelschlag sein Score sogar erstmals unter Par.

Damit steigt auch sichtlich das Selbstvertrauen, denn auf den Frontnine lässt er dann vorerst nichts weiter anbrennen und zieht mit einem sehenswerten Intermezzo mit zwei Birdies und einem Eagle am Par 4 der 6 dann sogar über die gezogene Linie. Erst ein darauffolgendes Bogey bremst ihn wieder ein und lässt ihn auch wieder hinter die Wochenendmarke abrutschen. Nachdem sich am abschließenden Par 5 dann kein Birdie mehr ausgeht, bringt er zwar immer noch die absolut sehenswerte 68 (-4) zum Recording, die beherzte Aufholjagd reicht am Ende aber knapp um einen Schlag nicht aus.

Regner muss verletzt passen

Niklas Regner hätte nach einer 72 (Par) die Cutlinie bei zwei Schlägen Rückstand zwar noch halbwegs in Sichtweite, vor der zweiten Runde gibt der Steirer das Turnier jedoch vorzeitig auf. „Letzte Woche war super, die Woche war leider nix. Hab mich spielerisch ganz gut gefühlt, nur gestern leider nichts gelocht. Ich war aber dennoch guter Dinge, denn spielerisch wars wirklich wieder gut.“

„Ich war heute auf der Range, hab mich eingeputtet, paar Wedges und 8er und 6er Eisen geschlagen. Beim dritten oder vierten Schlag mit dem 6er ist es mir dann voll hinten ins Kreuz eingeschossen. Ich hab einen Schrei losgelassen auf der Range, dass sich keiner ausgekannt hat. Ich war dann beim Physio und laut ihm dürfte ich mir einen Muskel eingerissen haben. Somit leider keine Chance die 2. Runde zu spielen“, erklärt Niklas den Grund der Aufgabe.

Nach einer 65 und einer 66 startet George Mason (ENG) bei gesamt 13 unter Par als Leader ins Wochenende.

Leaderboard Finnish Challenge