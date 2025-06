Vollgas in Tschechien

Lukas Nemecz drückt bei der Raiffeisenbank Golf Challenge das Gaspedal am Moving Day bis zum Anschlag durch und spielt sich mit einer knallroten 65 (-6) im Kaskada Golf Resort voll in Schlagdistanz für ein etwaiges Topergebnis.

Zwar startete Lukas Nemecz in Tschechien mit einer 68 (-3) stark ins Turnier und brachte sich damit auch klar ins Gespräch um ein Topergebnis, am Freitag allerdings verlor der Steirer in Brünn dann mit einer 72 (+1) etwas den Anschluss an die Spitzenplätze. Aus dem Mittelfeld gilt es nun am Moving Day wieder den starken Rhythmus vom ersten Spieltag zu finden, denn mit einer guten dritten Runde könnten die Top 10 wohl durchaus noch in Reichweite liegen.

Anders als erhofft lässt zwar das anfängliche Par 5 kein schnelles erstes Birdie springen, den verpassten roten Eintrag holt er jedoch bereits am Par 3 der 3 nach und gibt sich damit sichtlich selbst die gesuchte Initialzündung. Plötzlich funktioniert im Spiel des 35-jährigen nahezu alles, was sich in gleich noch drei weiteren darauffolgenden Birdies sehenswert bemerkbar macht. Mit dem sehenswerten Zwischensprint spielt sich Luki auch in Windeseile an die Spitzenplätze heran.

Top 10 klar in Reichweite

Kurz gönnt er sich dann eine kleine Verschnaufpause, ehe er sich noch auf den Frontnine am Par 5 der 9 das fünfte Birdie krallt und da sich kaum auf den hinteren Neun angekommen auf der 10 gleich der nächste Schlaggewinn ausgeht, hat er sogar bereits die Top 5 breit vor sich aufgefächert. Ein Bogey auf der 12 bremst den unglaublichen Schwung dann zwar ziemlich abrupt ab, am Par der 15 stellt er den alten Zwischenstand von 6 unter Par aber recht zeitnah wieder her.

Auf den verbleibenden Löchern lässt er dann keinen Stress mehr aufkommen und marschiert so am Samstag mit der knallroten 65 (-6) zum Recording. Im Klassement legt er damit naturgemäß einen gehörigen Sprung nach vorne bis auf Rang 10 hin und bringt sich auch voll in Schlagdistanz für das angepeilte Topergebnis. Joshua Berry (ENG) und Palmer Jackson (USA) starten bei gesamt 14 unter Par als Co-Leader in den Sonntag.

Leaderboard Raiffeisenbank Golf Challenge