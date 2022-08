Weiterhin im Spitzenfeld

DORMY OPEN – 3. RUNDE: Niklas Regner bleibt dem Spitzenfeld mit einer 71 auch am Samstag weiterhin erhalten und geht im Österakers Golfklubb mit klar intakten Chancen auf sein drittes Topergebnis in Folge in den Finaltag.

Niklas Regner notierte an den ersten beiden Spieltagen im Österakers Golfkubb von Stockholm zwei 69er (-3) Runden und untermauerte damit seine derzeitige starke Form. In richtig guter Lauerstellung scheint vom 7. Platz aus am Wochenende noch einiges möglich zu sein.

Die zähen Verhältnisse werden am Moving Day auch Niklas Regner recht rasch zum Verhängnis, denn bereits auf der 3 muss er das erste Bogey einstecken. Der 23-jährige lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen, zieht weiter den zurechtgelegten Gameplan durch und belohnt sich schließlich auf der 8 und der 9 noch auf den Frontnine mit einem Birdiedoppelpack, womit er die Lücke zur Spitze etwas verkleinern kann.

Kaum auf den zweiten neun Löchern angekommen geht der gewinnbringende Schwung vorerst allerdings wieder verloren, wie zwei Par 3 Bogeys auf der 11 und der 15 zeigen. Noch rechtzeitig reißt er das Ruder aber herum, stopft auf der 16 und dem Par 5 der 18 noch zwei weitere Birdieputts und steht so schließlich mit der 71 (-1) beim Recording, womit er als derzeit 9. klar die Chance auf das dritte Topergebnis in Folge wahrt.

Lauri Ruuska (FIN) verteidigt mit einer 71 (-1) seine Spitzenposition bei gesamt 12 unter Par.

