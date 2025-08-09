Beinharter Kampf

Max Steinlechner hat bei den Nexo Championship am Moving Day hart zu kämpfen, kann im Trump International Golf Links mit einer 73 (+1) aber einige Ränge gutmachen.

Mit deutlich zu fehleranfälligem Spiel blieben Matthias Schwab, Bernd Wiesberger und Lukas Nemecz schon nach dem Freitag auf der Strecke, womit die gesamten heimischen Hoffnungen nun auf Shooting Star Max Steinlechner ruhen. Der Tiroler, der dank des Heimsieges in Schladming auf der Hotelplanner Tour sein Ticket für die große Liga für kommendes Jahr faktisch fix hat, kämpfte sich wacker durch den Wind und startet nach Runden von 74 (+2) und 72 (Par) Schlägen aus dem soliden Mittelfeld in den Moving Day. „Es ist schon eine Challenge hier in den Bedingungen, aber mittlerweile geht das schon“, blickt er dem Wochenende durchwegs entspannt entgegen.

Nach einem etwas ungenaun Pitch lässt das anfängliche Par 5 zwar nicht wie erhofft ein schnelles Birdie springen, mit einem absolut sicheren Par findet er aber durchwegs stressfrei in den dritten Spieltag. Am Par 3 der 3 läuft dann der Putter aber erstmals heiß und lässt aus rund fünf Metern das erste Erfolgserlebnis springen. Fast wird es danach am Par 5 wegen eines verzogenen Drives unangenehm, Max stopft jedoch nervenstark aus 3,5 Metern den Parputt und hält sich so vorerst weiterhin im roten Bereich.

Auch danach kämpft er sich teils sehenswert zu Pars, allein Birdies wollen trotz durchwegs machbarer Chancen am kurzen Par 4 der 7 und der 8 noch keine weiteren auf die Habenseite wandern. Das rächt sich dann kurz vor dem Turn auch, da er nach einem verpassten Up & Down auf der 9 wieder auf Level Par abrutscht. Das kostet plötzlich auch die bisherige Sicherheit auf den Grüns, denn mit einem Dreiputtbogey auf der 10, hat er plötzlich sogar das Plus aufleuchten.

Immerhin hat er aus neun Metern gleich auf der 11 die passende Antwort parat und stellt sein Tagesergebnis in Windeseile wieder auf Even zurück. Gar lange währt die Freude darüber jedoch nicht, da ein verfehltes Grün am Par 3 der 13 bereits im nächsten Bogey mündet. Auch weiterhin lässt sich der 25-jährige aber nicht aus der Ruhe bringen, legt am Par 3 der 16 den Tee Shot sehenswert am Grün ab und lässt sich die Dreimeterchance auf den abermaligen Ausgleich nicht vom Putter nehmen.

Wieder erwischt es ihn danach allerdings nach überschlagenem Grün, womit er postwendend wieder etwas abdriftet. Am Par 5 Schlussloch geht sich dann zwar kein Birdie mehr aus, was bedeutet, dass er sich mit der 73 (+1) anfreunden muss, doch auch damit macht er einige Ränge gut und zieht bis auf Rang 25 nach vor. Der einzig verbliebenen Deutschen Vertreter ist am Samstag durchaus gut unterwegs, ein Triplebogey auf der 12 lässt bei Jannik De Bruyn am Ende aber nur die 75 (+3) zu. Doch selbst damit klettert er zumindest ein wenig aus dem Leaderboardkeller nach oben.

Local Hero Grant Forrest (SCO) verteidigt mit einer 71 (-1) seine Spitzenposition und startet bei gesamt 8 unter Par mit gleich drei Schlägen Vorsprung in den Finaltag.

Leaderboard Nexo Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Nexo Championship.