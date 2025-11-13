Birdiefieber in Dubai

Zum Auftakt der DP World Tour Championship wird am Earth Course der Jumeirah Golf Estates richtig tief geschossen, wobei Michael Kim (USA) mit einer 64 (-8) sein Visier am Donnerstag am besten eingestellt hat. Top-Favorit Rory McIlroy (NIR) lauert nur zwei Schläge hinter dem US-Amerikaner auf Rang 3.

Nachdem Sepp Straka aufgrund der familiären Situation – Sohn Thomas wurde vor wenigen Tagen nach der Frühgeburt endlich aus dem Spital entlassen – seinen Trip in die Vereinigten Arabischen Emirate absagte und Bernd Wiesberger und Matthias Schwab die Qualifikation für die Tour Championship verpassten, geht das große Saisonfinale in Dubai zum bereits zweiten Mal in Folge ohne österreichische Beteiligung über die Bühne.

Der Spannung tut dies jedoch keinen Abbruch, denn zum Auftakt wird von Beginn an richtig tief geschossen, was für einen durchwegs kurzweiligen ersten Spieltag sorgt. Am Ende des Tages hat Michael Kim sein Visier am besten eingestellt, denn mit der fehlerlosen 64 (-8) kann keiner der 51 Konkurrenten beim 10 Millionen Event Schritt halten.

Beruhigenden Polster kann sich der US-Amerikaner jedoch auch mit der Birdielawine keinen erspielen, denn nur um einen Schlag zurück lauert FedEx-Cup Champion Tommy Fleetwood. Der Engländer musste sich in der Vorwoche erst im Stechen seinem Landsmann Aaron Rai geschlagen geben und präsentiert sich auch in Dubai weiterhin in absoluter Topform.

Favorit, Titelverteidiger und Race to Dubai Leader Rory McIlroy erwischt ebenfalls auf einem seiner Lieblingskurse wieder einen hervorragenden Start. Nach sieben Birdies und nur einem Bogey teilt sich der Masters-Champion mit Andy Sullivan (ENG) und Thriston Lawrence (RSA) Rang 3 und mischt so einmal mehr ganz vorne mit. Der einzige deutschsprachige Beitrag beim Tourfinale erwischt einen recht annehmbaren Start, denn mit einer 70 (-2) reiht sich Nicolai Von Dellingshausen nach den ersten 18 Löchern im Mittelfeld auf Rang 22 ein.

Leaderboard DP World Tour Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der DP World Tour Championship.