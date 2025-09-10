Bernds Saison-Höhepunkt

Bernd Wiesberger startet bei der BMW PGA Championship in sein größtes und wichtiges Turnier des Jahres auf der DP World Tour.

Rechtzeitig vor der BMW PGA Championship, seinem Highlight der Saison, läuft Bernd Wiesberger zu immer stärkerer Form auf. Nachdem der burgenländische Routinier zuletzt wieder beständig cutten konnte, tastet er sich nun von Woche zu Woche näher an die Topränge heran. Bei der Irish Open vermasselte er sich nur am Moving Day mit einer hohen Nummer die Rückkehr in die Spitzengruppe.

Da er im Race to Dubai noch weit von Finalträumen entfernt ist, könnte die BMW PGA Championship, das Rolex Series-Event mit 9 Millionen Dollar Preisgeld, zum wichtigsten Turnier des Jahres für Bernd werden. Im Kampf um die Tourkarte versprechen die 8.000 ausgespielten Punkte im Race to Dubai eine Riesenchance, vorzeitig alles klar zu machen.

Mehr als ein Dutzend Jahre pilgert Bernd nun zum berühmten West Course von Wentworth und sammelte reihenweise Ergebnisse im guten Mittelfeld auf, ohne jedoch jemals die Top 10 zu knacken. Man muss bis ins Jahr 2013 zurückblättern um mit Platz 12 sein bestes Ergebnis zu finden. Immerhin sorgte er 2021 mit Platz 20 für ein Highlight, womit er als erster Österreicher Aufnahme ins Ryder Cup Team fand.

Ryder Cup im Fokus

Europas Get together vor dem Ryder Cup ist auch heuer das große Thema in Wentworth. Luke Donald versammelt bis auf Sepp Straka das komplette Team bei der BMW PGA Championship um sich: der Wiener hat nach der Frühgeburt seines zweites Kindes jedoch allen Grund daheim bei der Familie zu bleiben. Titelverteidiger ist der Amerikaner Billy Horschel.

SKY überträgt live an allen vier Spieltagen von der BMW PGA Championship

