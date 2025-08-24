Chance liegengelassen

Matthias Schwab und Bernd Wiesberger lassen mit einem ziemlich verpatzten Wochenende beim British Masters eine gute Chance auf wichtige Punkte im Kampf ums Spielrecht liegen und kommen den Tourkartenrängen im „The Belfry“ nicht merkbar näher.

Nachdem Matthias Schwab wie aus der Pistole geschossen ins Turnier startete und nach einer 66 (-6) am Donnerstag sogar in geteilter Führung übernachtete, wollte an den darauffolgenden Tagen nicht mehr wirklich vieles wie erhofft gelingen. Mit einer 73 (+2) rutschte er schon am Freitag im Klassement zurück, hielt sich aber noch in den Top 10, was angesichts seines beinharten Kampfes um die Tourcard wie ein Befreiungsschlag wirken würde.

Am Samstag brachte er dann aber ein weiteres ernüchterndes Rundenergebnis zum Recording, denn nur dank eines späten Eagles verhinderte er noch schlimmeres als die 74 (+2). Aus dem Mittelfeld heraus muss er am Sonntag nun noch einmal Durchstarten um noch so viele Zähler wie irgendwie möglich im Race to Dubai mitnehmen zu können.

Mit sicherens Par macht er zu Beginn nichts verkehrt und findet vorerst so ziemlich stressfrei in den Sonntag. Nach verzogenem Abschlag geht sich jedoch am Par 5 der 3 nicht wie erhofft das erste Birdie aus und da er auf der 6 vom Tee aus wassert, hat er sogar alle Hände voll zu tun um noch schlimmeres als ein Bogey abzuwenden. Immerhin steuert er mit einem hervorragenden Tee Shot am darauffolgenden Par 3 sofort gegen.

Doppelbogeys kosten viele Ränge

Nachdem jedoch kurz vor dem Turn der 14. Schläger plötzlich streikt und ihm aus zehn Metern mit einem Dreiputt ein weiteres Bogey aufbrummt, rutscht er doch recht unangenehm weiter zurück. Das kostet auch völlig die Sicherheit, denn danach verschwindet die Annäherung auf der 10 im H2O, was sogar im Doppelbogey mündet. Auf der 13 hat er dann nach gelochtem Zweimeterputt wieder ein wenig Grund zu jubeln, allerdings verfliegt der Jubel auch rasch wieder, nachdem am Par 3 danach mit verzogenem Abschlag sogar das nächste Doppelbogey aufleuchtet.

Immerhin gibt der 30-jährige nicht auf und stopft am Par 5 der 17 aus fünf Metern noch zu einem weiteren Birdie. Nachdem er sich zum Abschluss aber mit einem verpassten Sand Save noch einen Schlagverlust einfängt, geht sich lediglich die 76 (+4) aus. Damit rutscht er auch im Klassement noch um viele Ränge bis auf Platz 54 zurück. Zwar kann er im Race to Dubai ein paar wenige Plätze gutmachen, den Tourkartenrängen kommt der Steirer aber mit dem verpatzten Wochenende nur bedingt näher.

Wiesberger mit hoher Nummer

Wie Matthias Schwab konnte auch Bernd Wiesberger die schwarze Serie von vier verpassten Cuts in Folge im „The Belfry“ durchbrechen, allerdings soll es das dann mit positiven Neuigkeiten aus dem Lager des Südburgenländers auch gewesen sein. Am Samstag notiere er wie schon am Freitag nur eine 73 (+1), rutschte damit bis auf Rang 63 zurück und hat so wohl nur noch theoretische Chancen auf das so wichtige Topergebnis, denn wie sein Landsmann entbrennt auch beim achtfachen European Tour Champion mittlerweile ein beinharter Kampf ums Spielrecht.

Trotz eines verfehlten Fairways legt sich der Südburgenländer gleich auf der 1 eine gute Birdiechance auf, bringt aus zwei Metern den Ball jedoch nicht im Loch unter. Auch danach bleibt der Putter eiskalt und hängt ihm nach verschobenem Parputt aus einem Meter sogar rasch ein erstes Bogey um. Zwar gleicht er mit Chip & Putt gleich am darauffolgenden Par 5 sein Score wieder aus, rasselt jedoch schon auf der 4 mit dem nächsten verpassten Up & Down wieder in den Plusbereich zurück.

Auch am Sonntag kommt er dann mit der 6 nicht zurecht und fängt sich nach drei Bogeys an den Tagen zuvor, nach gewassertem Drive und zusätzlichem Dreiputt aus 3,5 Metern sogar ein Triplebogey ein, womit er die erhoffte starke Finalrunde wohl bereits nach wenigen Löchern ad acta legen muss. Nach erfolgreichem Sand Save kommt er zwar erstmals auf der 8 ungeschoren davon, dafür hängt er sich nach vergeblichem Scrambling auf der 9 das nächste Bogey um und nimmt so sogar nur bei 5 über Par auf die letzten neun Löcher in Angriff.

Tourkartenränge rücken weiter weg

Dort geht es in ganz ähnlicher Tonart weiter, nachdem er auf der 11 aus einem guten Meter den Parputt nicht lochen kann. Am Par 5 der 15 geht sich dann zwar aus gut sechs Metern auch das zweite Birdie des Tages aus, nach versandeter Annäherung tritt er sich aber auch prompt den nächsten Fehler ein. Zum Abschluss muss er dann nach weiterem Ausflug ins H2O auch auf der 18 noch ein Bogey einstecken und teilt sich so nach der 79 (+7) sogar lediglich den 69. und somit letzten Wertungsrang mit Matthew Baldwin (ENG).

Nachdem er sich am Freitag erst in letzter Sekunde mit einem gelochten Fünfmeterputt gerade noch ins Wochenende rettete, stellt das völlig verpatzte Wochenende einen weiteren Rückschlag in dieser ohnehin bislang völlig verkorksten Saison für den Burgenländer dar. Im Race to Dubai büßt er so sogar einen Rang ein und rangiert damit lediglich noch auf Rang 131, womit auch der Rückstand auf die Tourkartenränge weiter anwächst. Kommende Woche in der Schweiz ergibt sich jedoch bereits die nächste Chance, um dort richtig reüssieren zu können, werden aber vor allem die Drives und die Performance auf den Grüns besser werden müssen.

Den deutschen Vertretern ergeht es am Finaltag deutlich besser, denn Marcel Siem gibt mit einer 69 (-3) eine gute Antwort auf den verpatzten Moving Day. Auch Marcel Schneider verlässt „The Belfry“ mit einer 71 (-1) im roten Bereich.

Leaderboard British Masters

>> SKY überträgt Live und in HD vom British Masters.