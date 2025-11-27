Elektrisierender Auftakt in Brisbane

Max Steinlechner legt bei den Australian PGA Championship mit einer 69 (-2) eine durchaus gelungene erste Runde in der neuen Saison hin. Bernd Wiesberger wird im Royal Queensland GC bei einem Zwischenstand von Par nach 12 von einer Gewitterfront ausgebremst.

Max Steinlechner und Bernd Wiesberger bilden in dieser Saison Österreichs Power-Duo auf der DP World Tour. Dabei könnten für die beiden aktuell besten Professionals nach Sepp Straka die Vorzeichen kaum gegenteiliger sein, denn zum einen will Max nach dem Super-Jahr auf der Hotelplanner Tour den nächsten Schritt machen und auch eine Ebene höher voll überzeugen.

Zum anderen hofft Bernd Wiesberger wieder an alte Stärke anknüpfen zu können, nachdem er das gesamte Jahr über vergeblich einem Topergebnis nachjagte und am Ende sogar die Top 115 im Race to Dubai verpasste. Zum Start in die neue Saison hat das rot-weiß-rote Duett gleich zweimal in Down Under die Chance, wobei zunächst in Brisbane die Australian PGA Championship auf dem Programm stehen.

Zum Auftakt ist Max Steinlechner gleich mit früher Startzeit unterwegs und mit recht sicheren Pars findet der Rookie durchwegs souverän ins Geschehen. Auf der 6 geht sich schließlich dann das erste Birdie aus, dass er jedoch nach verpasstem Par 5 Birdie danach und einem Par 3 Bogey auf der 8 recht zeitnah wieder verspielt.

Der Fehler lockt den Tiroler aber sichtlich aus der Reserve, denn noch vor dem Turn gelingt auf der nächsten langen Bahn direkt danach wieder der Sprung unter Par und da sich kurz danach auch auf der 12 ein Erfolgserlebnis ausgeht, schraubt er sein Tagesergebnis noch weiter in den Minusbereich.

Zwar endet die heiße Phase mit einem weiteren Fehler auf der 14 recht abrupt, sofort stellt er am Par 5 danach den alten Zwischenstand von 2 unter Par aber wieder her und lässt auf den verbleibenden Bahnen schließlich nichts mehr anbrennen. Mit der 69 (-2) und als 22. legt der Österreichs Shooting Star der letzten Saison so eine durchaus gelungene erste Runde in seine DP World Tour Saison hin.

Wiesberger wird ausgebremst

Für Bernd Wiesberger beginnt das neue Wertungsjahr wie das alte endete, denn mit einem frühen Bogey auf der 2 findet der Südburgenländer alles andere als nach Plan ins Geschehen. Immerhin kann er seine Performance in Folge stabilisieren und drückt nach langer Parserie sein Score rund um den Turn mit einem Birdiedoppelpack sogar sehenswert in den roten Bereich.

Die Freude darüber währt jedoch nur äußerst kurz, denn bereits am Par 3 der 11 findet sich Bernd bei Level Par wieder. nach zwölf gespielten Bahnen sorgt dann eine hartnäckige Gewitterfront für ein vorzeitiges Ende, weshalb der 40-jährige am Freitag nun gleich 26 Löcher Golf vor der Brust hat. Als 59. startet er immerhin auf Kurs in Richtung Wochenende in den langen zweiten Spieltag.

Im deutschen Lager stellt sich die Situation ganz ähnlich dar wie bei den beiden Österreichern, denn Yannik Paul bringt sich mit einer 70 (-1) auf Kurs in Richtung Wochenende, während Freddy Schott von den Blitzen ausgebremst wird. Sebastian Garcia (ESP) führt derzeit bei einem Zwischenstand von -7 nach 15 das Feld an.

