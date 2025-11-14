In dänischer Hand

Nicolai Hojgaard (DEN) erwischt am Freitag bei der DP World Tour Championship einen Traumtag und zieht nach der 65 (-7) der Konkurrenz an der Spitze gleich um drei Schläge davon. Mit Rory McIlroy (NIR), Shane Lowry (IRL) und Justin Rose (ENG) sind dem Dänen unter anderem aber gleich drei Ryder Cupper in den Jumeirah Golf Estates auf den Fersen.

Michael Kim (USA) zeigte sich am Donnerstag bärenstark und diktierte zum Auftakt mit einer 64 (-8) das Tempo. Am Freitag findet der US-Amerikaner dann für den Earth Course aber kein brauchbares Rezept mehr und rutscht mit einer durchwachsenen 76 (+4) sogar bis ins Mittelfeld auf Rang 21 zurück. Dafür aber dreht Nicolai Hojgaard gehörig an der Birdieschraube. Vor allem der Start kann sich richtig sehen lassen, beginnt er doch gleich mit Birdie und Eagle und gibt sich so sozusagen selbst den benötigten Impuls.

Auch danach hat er alles bombenfest im Griff, kommt die gesamte Runde über nicht in die Verlegenheit einen Schlag abgeben zu müssen und verewigt gleich noch vier weitere rote Einträge auf der Scorecard, was am Ende in einer makellosen 65 (-7) gipfelt. Mit der angeschlagenen Pace kann keiner der Konkurrenten am Freitag auch nur ansatzweise mithalten, denn bei gesamt 12 unter Par erspielt sich Nicolai einen gleich drei Schläge großen Vorsprung und startet so als der große Gejagte ins Wochenende.

Ausruhen kann er sich darauf aber naturgemäß nicht, denn auf Rang 2 lauern mit unter anderem Rory McIlroy, Shane Lowry und Justin Rose gleich drei ehemalige Ryder Cup Kollegen vom siegreichen Team aus Rom. Nur um einen weiteren Schlag zurück rangieren mit FedEx-Cup Champion Tommy Fleetwood (ENG) und Robert MacIntyre (SCO) die nächsten Ryder Cupper, womit für ein spannendes Herzschlagfinale beim großen Tourfinale in Dubai am Wochenende wohl gesorgt sein dürfte. Nicolai Von Dellingshausen (GER) packt am Freitag erneut eine 70 (-2) auf die Scorecard und teilt sich damit die Platzierung mit Michael Kim im Mittelfeld.

Leaderboard DP World Tour Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der DP World Tour Championship.